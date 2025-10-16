مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت في الفجيرة لأعلى مستوى في 2025

ارتفعت مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت في ميناء الفجيرة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام وحتى الآن، إذ زادت 21.7 بالمئة عن شهر أغسطس إلى 229636 مترا مكعبا في سبتمبر .

وارتفعت الحصة السوقية للوقود البحري عالي الكبريت إلى 36 بالمئة في سبتمبر ، بينما انخفضت حصة الوقود البحري منخفض الكبريت إلى 64 بالمئة.

هذا وأظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات تراجعت في سبتمبر على أساس شهري متأثرة بانخفاض كميات الوقود منخفض الكبريت رغم ارتفاع مبيعات الوقود عالي الكبريت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وحتى الآن.

ووفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي كميات المبيعات لشهر سبتمبر بلغت 639001 متر مكعب بانخفاض 1.8 بالمئة عن أغسطس إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتراجعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية إلى 409365 متراً مكعبا في سبتمبر.