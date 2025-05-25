كيف تنقذ سيارتك من السرقة بـ"ورق الألمنيوم"؟

في ظل تزايد سرقات السيارات باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، بدأ عدد متزايد من السائقين باتباع إجراء غير معتاد يتمثل في لف مفاتيح سياراتهم الذكية بورق الألمنيوم. ورغم غرابة الفكرة للوهلة الأولى، يؤكد خبراء أمنيون أنها قد تشكل وسيلة فعالة للحد من خطر سرقة المركبات عن بُعد.

سرقة بلا كسر ولا صوت

لم تعد سرقة السيارات اليوم بحاجة إلى أدوات تقليدية أو كسر النوافذ، بل بات اللصوص يعتمدون على أجهزة إلكترونية قادرة على اعتراض الإشارات اللاسلكية التي تصدرها مفاتيح السيارات الذكية حتى من داخل المنازل، بمجرد تضخيم تلك الإشارات، "تعتقد" السيارة أن المفتاح قريب منها، فتفتح أبوابها ويبدأ تشغيلها بسهولة ودون أي آثار تُذكر، وفقا لموقع unionrayo.

كيف يعمل ورق الألمنيوم؟

بحسب الخبراء، فإن لف المفاتيح بورق الألمنيوم بعدة طبقات يمنع الإشارات الكهرومغناطيسية من الخروج، ما يعيق قدرة الأجهزة الإلكترونية على التقاطها، هذه الطريقة تخلق ما يُعرف بـ"قُفّة فاراداي" مؤقتة تعزل الموجات وتمنع تسريبها إلى الخارج.

هل هي طريقة مضمونة؟

ليست حلاً كاملاً، لكنها وسيلة بسيطة وسريعة لتقليل المخاطر، خاصةً أن تكلفتها شبه معدومة، ولمن يبحث عن خيار أكثر فعالية على المدى الطويل، تتوفر في الأسواق حافظات خاصة تعرف باسم "حقائب فاراداي"، مصممة خصيصا لهذا الغرض.

معدلات سرقة مرتفعة رغم التراجع

بحسب التقديرات، تم الإبلاغ عن أكثر من 850 ألف حالة سرقة سيارات في الولايات المتحدة عام 2024، رغم انخفاض النسبة العامة بمعدل 17% مقارنة بالسنوات السابقة، ومع استمرار بعض المناطق في تسجيل معدلات عالية، يلجأ الكثير من السائقين إلى حلول وقائية بأنفسهم.

السيارات الأكثر استهدافاً

من بين المركبات الأكثر عرضة للسرقة: هيونداي إلنترا، كيا سوناتا، شيفروليه سيلفرادو، هوندا أكورد، وكيا أوبتيما، لاسيما بعد أن استغل لصوص ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"فتية كيا" ثغرات برمجية في بعض الطرازات.

خطوات إضافية لحماية سيارتك

إبعاد المفاتيح عن النوافذ والأبواب: يوصي الخبراء بوضع المفاتيح في أماكن بعيدة عن المداخل، لتقليل احتمالية التقاط إشارتها.

الاعتماد على أدوات حماية تقليدية: مثل أقفال المقود، أنظمة الإنذار، وأجهزة التتبع (GPS)، وهي أدوات تبطئ عملية السرقة وتزيد من فرص ردع اللصوص.

في عالم تتطور فيه تقنيات السرقة بوتيرة متسارعة، قد تكون أبسط الإجراءات هي الأنجع، ورق الألمنيوم ليس مجرد غلاف معدني، بل حاجز رقمي يحول دون اختراق مفتاحك الذكي.