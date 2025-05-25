بنوك التشيك تشهد تزايداً في الهجمات الالكترونية ضد العملاء

أفادت تقارير بنكية بتزايد عدد الهجمات الالكترونية على العملاء، حيث سجلت حوالي 23 ألف هجوم في الربع الأول وهو ما يزيد بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي، طبقا لبيانات صادرة عن اتحاد المصارف التشيكية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تعكس البيانات سوى الضحايا الذين أبلغوا عن الهجوم. ويفترض أن هناك عددا أكبر بكثير، ممن لم يخسروا شيئا أو خسروا مبالغ مالية قليلة، حسب إذاعة براغ اليوم الأحد.

ويستخدم مهاجمو الانترنت بشكل متزايد عمليات التزييف العميق التي تستغل صور وأصوات المشاهير، بما في ذلك الممثلين والمغنيين والسياسيين من أجل إغراء المواطنين بالاستثمار في صفقات مربحة على ما يبدو.