الفجيرة للموارد الطبيعية تستعد لإطلاق 3 منصات رقمية خلال جيتكس 2025

عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً تنسيقياً لاستكمال الاستعدادات النهائية للمشاركة في معرض جيتكس 2025، أكبر حدث تقني في المنطقة، وذلك ضمن جناح حكومة الفجيرة، وركزت مناقشات الاجتماع على خطة المشاركة والجاهزية الفنية والإعلامية لإطلاق ثلاث منصات رقمية جديدة تعكس توجه المؤسسة نحو التحول الرقمي والابتكار، وتعزز منظومة الاتصال المؤسسي وإدارة البيانات.

وأكد المهندس علي محمد قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن المشاركة في جيتكس تعد فرصة استراتيجية لاستعراض إنجازات المؤسسة التقنية ومبادراتها الرقمية الرائدة، وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد رقمي متكامل يعزز تنافسية دولة الإمارات محلياً وعالمياً، مشدداً على أهمية تكامل الجهود لضمان حضور متميز يليق بمكانة إمارة الفجيرة، ودورها المتنامي في دعم منظومة الابتكار الحكومي والتحول الرقمي.

ووجه قاسم فرق العمل إلى مضاعفة الجهود وتوحيد الرسائل الاتصالية لإبراز دور المؤسسة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف الاستدامة والتنمية، وترسيخ مكانة إمارة الفجيرة وجهة رائدة في الابتكار والتحول الرقمي.

وأضاف قاسم أن مشاركتهم ضمن منصة حكومة الفجيرة تأتي مواكبة للتطور الرقمي بهدف الاستفادة من التقنيات والذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام والخدمات، ما يعزز من خطوات المؤسسة نحو الريادة، بتطبيق حلول رقمية لرفع كفاءة الأداء وتقليل البيروقراطية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتحسين تجربة المتعامل.