ارتفاع طفيف للعملة التركية أمام الدولار

سجلت الليرة التركية ارتفاعا طفيفا أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبل نشر التقرير ربع السنوي للتضخم في تركيا، والذي يترقبه المتعاملون لرصد أي أدلة على اتجاهات السياسة النقدية وتقديرات البنك المركزي التركي للتضخم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الليرة ارتفع بنسبة 1ر0% إلى 8366ر38 ليرة لكل دولار، بحلول الساعة الثامنة وربع صباحا بتوقيت إسطنبول.

ومن المقرر أن يكشف محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، اليوم عن توقعات جديدة للتضخم للعام الحالي وما بعده، مقدمًا توجيهات بشأن ما إذا كانت الظروف النقدية المتشددة ستستمر لفترة أطول.

وعكس البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة عقب صدمة سياسية في مارس الماضي.

وتراجع معدل التضخم في تركيا إلى 9ر37% خلال أبريل مقابل 1ر38% في شهر مارس، مما يشير إلى أن تباطؤ وتيرة التضخم فقد زخمه.

ويتوقع مسؤولو البنك المركزي التركي تراجع معدل التضخم إلى 24% بنهاية العام الحالي، في حين يشير المسار الحالي إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعا.