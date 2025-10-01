طيران الإمارات: بطاقة الوصول الإلكترونية إلزامية للمسافرين إلى الهند

أعلنت طيران الإمارات عن بدء تطبيق نظام بطاقة الوصول الإلكترونية الجديدة للمسافرين غير الهنود إلى الهند، والتي يجب تعبئتها قبل السفر لضمان سرعة الإجراءات عند الوصول.

وقالت الناقلة في تحديث جديدة نشرته على موقعها الإلكتروني: إنه يمكن للمسافرين تقديم نموذج الهجرة الإلكتروني عبر موقع مكتب الهجرة الهندي خلال فترة تتراوح بين 72 ساعة وحتى 24 ساعة قبل موعد الرحلة، دون أي رسوم تسجيل. وأكدت الناقلة أهمية إكمال النموذج مسبقاً لتجنب تأخير إجراءات الهجرة في المطار.

كما حثت طيران الإمارات المسافرين على التحقق من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خيار إدارة حجزك (Manage Your Booking) لتلقي أي تحديثات تتعلق بالرحلة أو بالمتطلبات الجديدة.

وأكد الموقع أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل تجربة السفر للمسافرين وضمان انسيابية الإجراءات عند الوصول إلى الهند، ضمن جهود الناقلة في تحسين خدمات السفر الدولي.

وتحل بطاقة الوصول الإلكترونية محل النماذج الورقية، حيث توفر نظاماً رقمياً لجمع بيانات المسافرين لتعزيز كفاءة إجراءات الدخول والهجرة، ما يجعل عملية الدخول أسرع وأكثر أماناً ودقة، حيث لم تعد هناك حاجة لتعبئة النماذج يدوياً أو التعامل مع الأوراق.