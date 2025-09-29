لوفتهانزا تعتزم شطب 4 آلاف وظيفة 2030

تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران شطب 4 آلاف وظيفة إدارية بحلول عام 2030، حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين في ميونخ.

وأوضحت الشركة خلال يوم أسواق رأس المال في ميونخ أن العمليات التي كانت تتولاها هذه الوظائف سيُجرى رقمنتها وأتمتتها والدمج بينها.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة رفع أهدافها المالية متوسطة الأجل. وتهدف أكبر شركة طيران في أوروبا، والتي يعمل بها حوالي 103 آلاف موظف، إلى تحقيق ربح تشغيلي (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب) يتراوح بين 8% و10% من الإيرادات مستقبلا. وكان الهدف السابق يبلغ 8%.