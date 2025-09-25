الدولار يحافظ على قوته في ظل تأرجح رهانات خفض الفائدة في أمريكا

استقر الدولار اليوم الخميس واحتفظ بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتأني في خطواته في دورة التيسير النقدي في أعقاب لهجة حذرة من جانب صناع السياسات.

ويراهن متعاملون على تيسير بواقع 43 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين للسياسة النقدية الأمريكية هذا العام على الرغم من أن تعليقات مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تشير إلى أن الكثير سيعتمد على بيانات التضخم والوظائف المرتقبة.

وبالنظر إلى غياب الإجماع بشأن الخطوات القادمة، لم يعد المتداولون يتوقعون بشكل كامل خفضا للفائدة الشهر المقبل. وارتفع الدولار الأمريكي منذ أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما كان متوقعا.

ووصل اليورو في أحدث التداولات إلى 1.17425 دولار مستقرا في ساعات التداول الآسيوية المبكرة بعد انخفاضه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3451 دولار بعد أن تراجع أيضا 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، إلى 97.813 ليحوم قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب لهذا الشهر.

وانضمت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي لمسؤولين آخرين بالمركزي الأمريكي في القول إنه على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فإن توقيتها لا يزال غير واضح.

وقالت "هل ستأتي الآن، أم هذا العام، أم في المستقبل؟... من الصعب القول".

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة لبيانات اقتصادية أمريكية، بما في ذلك تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سيصدر غدا الجمعة ويمثل المقياس المفضل للتضخم لدى المركزي الأمريكي، إلى جانب التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المتوقع اليوم الخميس، في وقت تلوح فيه في الأفق احتمالات أن يكون هناك إغلاق حكومي.

ويترقب المستثمرون أي مؤشرات حول تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقلبت النظام التجاري العالمي رأسا على عقب. ولم توفر البيانات حتى الآن صورة مكتملة لتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والاقتصاد.

وارتفع الين قليلا في التعاملات المبكرة بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي في يوليو أن بعض أعضاء مجلس البنك دعوا إلى استئناف رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماعه في سبتمبر، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه واجه اعتراضين في الاجتماع مما يعني أن رفع أسعار الفائدة ليس بعيدا.

ووصل الين في أحدث التداولات إلى 148.62 مقابل الدولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي لامسه أمس الأربعاء، مع ترقب المستثمرين أيضا لمعرفة من سيصبح رئيس الوزراء الياباني القادم بعد قرار شيجيرو إيشيبا في وقت سابق من هذا الشهر التنحي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5813 دولار بعد يوم واحد من تعيين آنا بريمان عضو البنك المركزي السويدي محافظة للبنك المركزي النيوزيلندي، لتصبح أول امرأة في هذا المنصب. وسجل الدولار الأسترالي 0.65905 دولار.