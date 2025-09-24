«أوبن إيه آي» تطور 5 مراكز بيانات جديدة في أمريكا بتكلفة 400 مليار دولار

تخطط شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) لاستثمار نحو 400 مليار دولار لتطوير خمسة مواقع جديدة لمراكز بيانات في الولايات المتحدة بالتعاون مع «أوراكل» و«سوفت بنك»، في خطوة تعد الأكبر حتى الآن للوفاء بتعهد سابق بإنفاق نصف تريليون دولار على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل البلاد.

المواقع الجديدة التي ستقام في تكساس ونيو مكسيكو وأوهايو، ستصل قدرتها الاستيعابية في النهاية إلى 7 غيغاواط من الطاقة، أي ما يعادل استهلاك بعض المدن، وفق ما أعلنت الشركات الثلاث يوم الثلاثاء. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في مدينة أبيلين بولاية تكساس، التي تطور بها «أوبن إيه آي» و«أوراكل» منذ أشهر أول مركز بيانات ضمن مبادرة «ستارغيت» للبنية التحتية المشتركة للذكاء الاصطناعي.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

يمثل هذا التوسع خطوة كبيرة نحو هدف الشركتين باستثمار 500 مليار دولار في مراكز بيانات محلية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وهو التعهد الذي أطلقه كبار التنفيذيين في الأيام الأولى بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. كما ستوفر المرافق الجديدة قدرة حوسبة إضافية ضخمة لدعم خدمات «أوبن إيه آي»، بما في ذلك «تشات جي بي تي» (ChatGPT) الذي يستخدمه حالياً 700 مليون شخص أسبوعياً.

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، خلال المؤتمر الصحفي: «سندفع بالبنية التحتية إلى أقصى ما نستطيع، لأنها هي ما سيقود قدرتنا على تقديم تكنولوجيا مذهلة ومنتجات وخدمات أساسية».

ثلاثة من المواقع الجديدة ــ في مقاطعة شاكلفورد بولاية تكساس، ومقاطعة دونا آنا في نيو مكسيكو، وموقع لم يعلن عنه في الغرب الأوسط ــ سيتم تطويرها بالشراكة مع «أوراكل»، بطاقة إجمالية تتجاوز 5.5 غيغاواط، بما في ذلك توسعة إضافية بقدرة 600 ميغاواط قرب موقع أبيلين الأصلي. وكانت «أوبن إيه آي» قد أبرمت في يوليو اتفاقاً مع «أوراكل» لتطوير ما يصل إلى 4.5 غيغاواط إضافية ضمن «ستارغيت»، تمثل نحو 300 مليار دولار من الالتزام الجديد البالغ 400 مليار دولار.

قال كلاي ماغويرك، الرئيس التنفيذي المشارك الجديد لـ«أوراكل»: «العمل الذي علينا القيام به لا يمكن لأي جهة واحدة، أو أي شركة واحدة، إنجازه بمفردها. لم يكن بإمكاننا القيام بذلك وحدنا. إنها شراكة بين سوفت بنك وأوبن إيه آي وأوراكل وآخرين».

أول مشروع لـ«سوفت بنك» في «ستارغيت»

أما الموقعان الآخران في لوردستاون بولاية أوهايو ومقاطعة ميلام في تكساس، فسيتم تطويرهما مع «سوفت بنك» بطاقة أولية تبلغ 1.5 غيغاواط خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، في أول مشروع مشترك للتطوير لـ«سوفت بنك» ضمن «ستارغيت». (الغيغاواط الواحد يعادل تقريباً طاقة مفاعل نووي). وأوضحت «أوبن إيه آي» أن منشأة تكساس ستطور بالشراكة مع «إس بي إنرجي» (SB Energy) التابعة لـ«سوفت بنك» لتوفير الطاقة للموقع، بينما من المتوقع أن يبدأ تشغيل موقع أوهايو بحلول العام المقبل.