الإيرباص العملاقة تروج لـ«الإمارات لخدمات الشحن السريع»

كشفت طيران الإمارات عن كسوة جديدة لطائرتها الإيرباص A380 العملاقة تحمل تصميماً مخصصاً للترويج لخدمتها الجديدة للتوصيل من الباب إلى الباب «الإمارات لخدمات الشحن السريع».

وستلفت طائرة الركاب الأيقونية المزدانة بكسوة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» الأنظار في كل وجهة تحلق إليها، لتؤكد التزام طيران الإمارات بترسيخ معايير متفوقة جديدة في مجال التوصيل السريع للطرود والشحنات بالاعتماد على خبراتها الطويلة الممتدة لأربعة عقود في نقل الركاب والبضائع حول العالم.

وتم تصميم وتجهيز وتركيب كسوة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» خلال 18 يوماً في مركز طيران الإمارات الهندسي، في إطار مشروع شامل تضمن إعادة طلاء طائرة الإيرباص A380 بالكامل لإضفاء لمسة حيوية على الطائرة.

واستوحي لون الكسوة وتصميمها من عبوات الورق البنية، حيث تم تغليف مقدمة الطائرة وجسمها بلون الورق البني، والذي يكشف في نهايته عن علم دولة الإمارات على زعنفة ذيل الطائرة، بينما يتألق شعار «الإمارات لخدمات الشحن السريع» على الجانبين. كما يزين الشعار محركات الطائرة الأربعة، بينما يحمل بطن الطائرة العلامة التجارية الحمراء الكلاسيكية لطيران الإمارات. وإلى جانب ذلك يزدان هيكل الطائرة بختم كبير مكتوب عليه «special delivery»، إلى جانب أختام مناولة يسهل التعرف عليها، ما أضفى على التصميم حيوية بالغة.

ويعبر تصميم كسوة الطائرة اللافت للأنظار، والذي يمتد من مقدمتها إلى ذيلها، بشكل متألق، عن الحل المبتكر للتوصيل السريع للطرود والشحنات من الباب إلى الباب، بالاعتماد على التكامل السلس بين أسطول طيران الإمارات الذي يضم أكثر من 250 طائرة عريضة البدن وشبكة رحلاتها العالمية الكثيفة، والبنية التحتية عالمية المستوى للإمارات للشحن الجوي وخبراتها الفريدة في الخدمات اللوجستية. كما يمثل هذا التصميم أول كسوة مستوحاة من قطاع الشحن تزين طائرة ركاب تابعة لطيران الإمارات.

وأقلعت طائرة الإمارات الإيرباص A380 المزدانة بكسوة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» في أولى رحلاتها هذا الأسبوع إلى مطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرغ، حاملة المسافرين والشحنات والطرود مباشرة إلى وجهتهم.

(دبي – لؤي عبدالله)