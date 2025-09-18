تحذير عاجل.. خطأ شائع عند السحب من الصراف يعرض أموالك للخطر

حذّر خبراء أمنيون من خطأ شائع يرتكبه معظم مستخدمي الصرافات الآلية دون انتباه، يتمثل في طلب إيصال ورقي بعد إتمام عملية السحب أو الاستعلام عن الرصيد، وهو ما قد يعرّض أصحاب الحسابات لمحاولات احتيال منظمة.

ويعد سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي جزءاً من الروتين اليومي لملايين الأشخاص حول العالم، رغم الانتشار المتزايد للمدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، لكن وعلى الرغم من معرفة معظم المستخدمين بقواعد الأمان الأساسية مثل إخفاء الرقم السري والتأكد من خلو المكان من المراقبين، فإن القليل فقط ينتبهون إلى خطورة الاحتفاظ بالإيصال أو التخلص منه بشكل عشوائي، وفقا لموقع unionrayo.

تفاصيل تكشف أسرارك المالية

يبدو إيصال الصراف الآلي للوهلة الأولى ورقة عادية لا تحمل أهمية، خصوصاً أنه لا يتضمن الرقم السري ولا كامل رقم البطاقة، إلا أن هذه الورقة تحتوي على معلومات مهمة مثل الأرقام الأخيرة للبطاقة، إضافة إلى تفاصيل الرصيد المتاح في الحساب. وبحسب خبراء، فإن هذه البيانات كافية لتمنح المحتالين مدخلاً لبناء قصة احتيالية محكمة.

فالمكالمة التي تبدأ بجملة: "هل أنت صاحب البطاقة المنتهية بـ 4532؟" تبدو واقعية ومقنعة، خصوصاً إذا كان المتصل يقدم نفسه كموظف في البنك. كما أن معرفة الرصيد تتيح للمحتال تصميم عملية خداع موجهة بدقة أكبر، سواء بطلب أكواد سرية أو محاولة تمرير معاملة وهمية.

كيف يستغل المحتالون الإيصالات؟

تشير تقارير أمنية إلى أن المحتالين يستغلون هذه المعلومات البسيطة لشن عمليات احتيال معقدة، ففي كثير من الحالات، يتظاهرون بأنهم من قسم خدمة العملاء بالبنك، ويطلبون من الضحية بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو رموز التحقق، أو يدفعونه للموافقة على تحويل مالي غير حقيقي.

ويؤكد الخبراء أن التخلص من الإيصال في سلة المهملات العامة يعادل عملياً ترك بيانات الرصيد مكشوفة أمام الغرباء.

إجراءات وقائية

ولتفادي هذه المخاطر، ينصح الخبراء باتباع جملة من الإجراءات البسيطة:

الاعتماد على التطبيقات الرسمية للبنوك أو الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن الرصيد بدلاً من طلب الإيصال الورقي.

في حال الحاجة إلى الإيصال، يجب الاحتفاظ به في مكان آمن ثم التخلص منه بطريقة آمنة عبر التمزيق أو الإتلاف.

البقاء متيقظاً عند استخدام الصراف، مع الحرص على تغطية لوحة الأرقام ومراقبة المحيط لتفادي أي محاولة مراقبة.

رسالة للمستخدمين

ويخلص خبراء الأمن المصرفي إلى أن الوعي بهذه التفاصيل الصغيرة قد يحمي أموال العملاء من محاولات احتيال واسعة الانتشار. وعليه، فإن القاعدة الأهم عند التعامل مع الصراف الآلي هي: لا تطلب إيصالاً إلا عند الضرورة، وإن حصلت عليه فتأكد من إتلافه فوراً.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للمستخدمين تقليل فرص تعرضهم لعمليات خداع مالي، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب المحتالين.