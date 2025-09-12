تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن جامعة ميشيجان الأمريكية اليوم الجمعة تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بأكثر من التوقعات.

وبحسب الجامعة تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر إلى 4ر55 نقطة مقابل 2ر58 نقطة خلال أغسطس في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 58 نقطة.

وقالت جوانا هسو رئيسة إدارة مسوح المستهلكين في الجامعة " يواصل المستهلكون ملاحظة نقاط ضعف متعددة في الاقتصاد، مع تزايد المخاطر على حالة الأعمال وسوق العمل والتضخم".

وأضافت: "لا تزال السياسة التجارية ذات أهمية بالغة للمستهلكين، حيث أبدى حوالي 60% منهم تعليقات عفوية حول الرسوم الجمركية خلال مقابلات المسح .. مع ذلك، لا تزال معنويات المستهلكين أعلى من قراءات أبريل ومايو 2025، أي عقب الإعلان الأولي عن الرسوم الجمركية المتبادلة مباشرة".

ويعكس الانخفاض الأكبر من المتوقع في المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين جزئيا تدهورا ملحوظا في توقعات المستهلكين، حيث انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين إلى 8ر51 نقطة في سبتمبر مقابل 9ر55 نقطة في أغسطس.

كما تراجع مؤشر الثقة في الأحوال الاقتصادية الراهنة إلى 2ر61 نقطة مقابل 7ر61 نقطة خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد التضخم استقر معدل التضخم المتوقع خلال عام مقبل، عند مستوى 8ر4%، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 9ر3% خلال الشهر الحالي، مقابل 5ر3% خلال الشهر الماضي.