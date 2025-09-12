الاتحاد الأوروبي يسقط الإجراءات ضد "مايكروسوفت"

توصلت المفوضية الأوروبية وشركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت الجمعة إلى تسوية بشأن إجراءات مكافحة الاحتكار المتعلقة بتسويق منصة مؤتمرات الفيديو التابعة للشركة الأمريكية "تيمز".

وأوضحت المفوضية أن الشركة الأمريكية قدمت عدة تنازلات، متجنبة بذلك دفع غرامة.

وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: "تعتمد المؤسسات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم، بشكل كبير على مؤتمرات الفيديو والمحادثة وأدوات التعاون، خاصةً منذ جائحة فيروس كورونا".

وأضافت ريبيرا "مع قرار اليوم، حصلنا على التزام صارم لمدة 7 سنوات أو أكثر من مايكروسوفت بوضع حد لممارساتها التقييدية التي قد تمنع المنافسين من المنافسة بفعالية مع تيمز".

سعر مخفض

ووفقا للمفوضية، ستتوفر حزم مايكروسوفت أوفيس، التي تتضمن تطبيقات وورد وإكسل وباور بوينت وأوتلوك بدون تطبيق تيمز وبسعر مخفض في الاتحاد الأوروبي. كما سيتاح لمستخدمي حزمة أوفيس حاليا الحصول على نسخة أرخص منها بدون تيمز.

كما ستعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين التوافق بين تيمز والأدوات المنافسة، وستسمح للعملاء بنقل بياناتهم من تيمز إلى التطبيقات المنافسة.

منصة تيمز

يذكر أن المفوضية الأوروبية ذكرت في وقت سابق أن مايكروسوفت تستغل مكانتها السوقية المسيطرة بشكل غير مشروع لتعزيز منصة تيمز.

وبدأت إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد مايكروسوفت بشكوى من شركة سلاك التي تدير منصة محادثة منافسة لتيمز في صيف عام 2020.

وقالت سلاك إن دمج تيمز في حزم برمجيات أوفيس 365 ومايكروسوفت 365 تجعل منصتها غير قادرة على منافسة تيمز بصورة عادلة.