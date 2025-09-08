مؤشر توبكس الياباني يرتفع إلى مستوى قياسي.. والين يتراجع بعد استقالة إيشيبا

سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستوى قياسياً مرتفعاً وتراجع الين الاثنين بعد أن أثارت استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا تكهنات بأن خليفته سيرفع الإنفاق الحكومي.

وقفز المؤشر توبكس بما يصل إلى 1.3% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3146.58 نقطة. وخلال التعاملات صعد مؤشر نيكاي 1.45% إلى 43643.81 نقطة، مقترباً من مستواه القياسي، وتراجع الين 0.4% ليصل إلى 148 يناً مقابل الدولار.

وارتفع 197 سهماً على مؤشر نيكاي بينما تراجع 26 سهماً.

وسجل سهم شركة سوسيونكست المصممة للرقائق أكبر المكاسب على المؤشر مرتفعاً 8%، يليه سهم مازدا موتور كورب، والذي قفز 7.2%.

وارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الذي سيستفيد من أي زيادة في الإنفاق الدفاعي، 3.3%.

وقفز سهما أدفانتست ومجموعة سوفت بنك، 4.4% و2.1% على الترتيب.

وسجل مؤشر نيكاي مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 43876.42 نقطة في 19 أغسطس، مستفيداً من موجة من التفاؤل بإصلاحات حوكمة الشركات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن المؤشر سينخفض عن هذا المستوى إلى 42 ألف نقطة بحلول نهاية العام.