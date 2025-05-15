النفط يتراجع وسط توقعات باتفاق نووي بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار خلال تعاملات اليوم الخميس وسط توقعات باتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد الارتفاع المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي من مخاوف المستثمرين بشأن فائض الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 64.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04.05 بتوقيت جرينتش.

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 61.69 دولار.

وانخفض الخامان بنحو 0.8 بالمئة أمس الأربعاء.

وذكر مسؤول إيراني لشبكة إن.بي.سي نيوز في مقابلة نشرت أمس الأربعاء أن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال يوكي تاكاشيما الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية "إن موجة البيع الجديدة جاءت نتيجة لتوقعات بأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران سيخفف العقوبات الأمريكية التي جرى تشديدها في الآونة الأخيرة على إيران، ما قد يخفف من اختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب على النفط الخام".

وأكد توني سيكامور المحلل لدى آي.جي أن الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية الذي جرى الإعلان عنه الليلة الماضية ألقى بظلاله أيضا على الأسعار.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 ملايين برميل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت مصادر بالسوق يوم الثلاثاء إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أيضا زيادة كبيرة بلغت 4.3 ملايين برميل في مخزونات الخام الأسبوع الماضي.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين، ضمن ما يعرف بأوبك+، على زيادة إنتاج النفط. وخفضت أوبك أمس الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك+ هذا العام.