الصين تنتقد اتفاقية التجارة البريطانية الأمريكية

انتقدت الصين اتفاقية التجارة البريطانية الأمريكية، فيما قد يعد بمثابة صفعة للجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية من أجل إحياء العلاقات مع البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء.

وأكدت بكين أنه من "المبادئ الأساسية" ألا تستهدف مثل هذه الاتفاقيات الدول الأخرى.

وتتضمن اتفاقية بريطانيا مع أمريكا، وهي الأولى لإدارة ترامب منذ كشفها عن الرسوم الجمركية العالمية الشاملة في الشهر الماضي، اتفاقا للتنسيق "من أجل معالجة السياسات غير السوقية للدول الثالثة".

ومن المفهوم أن هذا الشرط يهدف إلى منع المملكة المتحدة من أن تصير "بابا خلفيا" للتحايل على الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالتجارة والأمن بالنسبة لدول مثل الصين، من خلال صادراتها إليها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لصحيفة "فاينانشال تايمز": "لا يجب أن يكون التعاون بين الدول ضد مصالح أطراف ثالثة أو على حسابها".