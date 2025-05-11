محادثات الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين تتواصل اليوم

انتهت المحادثات الحساسة بين الوفدين الأمريكي والصيني بشأن الرسوم الجمركية التي تهدد بتقويض الاقتصاد العالمي بعد يوم من المفاوضات المطولة، وستتواصل اليوم الأحد، وفقا لما صرح به مسؤول لوكالة أسوشيتد برس(أ ب).

وبعد ساعات من انتهاء اليوم الأول للمحادثات، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تجرى مناقشة إعادة ضبط التجارة بين البلدين.

وكتب ترامب ليل السبت: "اجتماع جيد للغاية اليوم مع الصين، في سويسرا. تمت مناقشة العديد من الأمور، وتم الاتفاق على الكثير. تم التفاوض على إعادة ضبط كاملة بطريقة ودية ولكن بناءة. نريد أن نرى، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاح الصين على الأعمال الأمريكية. تم إحراز تقدم كبير!!!".

واستمر الاجتماع أكثر من 10 ساعات وضم وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، ووفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج.