رغم الهبوط.. العقوبات الأمريكية تبقي النفط قرب أعلى مستوى شهري

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر بفضل العقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة من السفن وشركات الشحن، في الوقت الذي تتطلع فيه السوق إلى اجتماع مجموعة أوبك+ في بداية الأسبوع المقبل.

وانخفض خام برنت 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة مسجلا 68.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 65.43 دولارا للبرميل.

وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا إن العقود الآجلة للنفط لا تزال مدعومة بالعقوبات الجديدة التي تشير إلى إمكانية تقلص الإمدادات في المستقبل.

وأضافت "لا تزال التقلبات الهيكلية مستمرة، إذ تؤثر العقوبات المفروضة على إيران ومناطق التوتر الجيوسياسي على علاوة المخاطرة وتبقي الخام ثابتا بالقرب من ذروته المسجلة مؤخرا".

وتترقب السوق أيضا نتائج اجتماع ثمانية أعضاء في مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في السابع من سبتمبر أيلول. ويقول محللون إن من غير المرجح أن تقر المجموعة المزيد من التغييرات على الإنتاج في الوقت الحالي.

وقال إمريل جميل المحلل الكبير في مجموعة بورصات لندن "لا تزال المخاطر الجيوسياسية تؤثر على اتجاهات أسعار النفط. وتترقب السوق الاجتماع القادم لأوبك وتخشى زيادات جديدة قد تؤدي إلى فائض في المعروض".

ومما دعم الأسعار أيضا ما أظهره استطلاع أولي لرويترز أمس الثلاثاء عن توقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد انخفضت الأسبوع الماضي إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وقدر ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات النفط الخام انخفضت في المتوسط بنحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة كبحت الأسعار. وانكمش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي للشهر السادس على التوالي حيث أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثقة الشركات والنشاط الاقتصادي، مما أثر بدوره على توقعات الطلب على الخام.