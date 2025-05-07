ناقلات إماراتية تلغي عدداً من رحلاتها من وإلى باكستان

أعلنت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي عن إلغاء عدد من رحلاتها من وإلى باكستان وتغيير في جداول رحلات أخرى، وذلك نتيجة إغلاق المجال الجوي والمطارات في شمال باكستان بسبب الأنشطة العسكرية في المنطقة.

وقالت طيران الإمارات في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إنه ونظراً لإغلاق المجال الجوي والمطارات في شمال باكستان نتيجةً للنشاط العسكري في المنطقة، تم إلغاء 10 رحلات إلى كل من سيالكوت، ولاهور، وإسلام آباد، وبيشاور حتى إشعار آخر.

وأضافت الناقلة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين لديهم حجوزات على رحلات ربط إلى لاهور أو سيالكوت أو إسلام آباد أو بيشاور للسفر حتى إشعار آخر. وطلبت من جميع العملاء الذين أُلغيت رحلاتهم عدم التوجه إلى المطارات في باكستان.

وقالت الناقلة إن الرحلات من وإلى كراتشي لم تتأثر وستستمر في العمل حسب الجدول المعتاد. ونصحت العملاء بالحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم من خلال زيارة صفحة حالة الرحلات، والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم من خلال خدمة "إدارة الحجوزات" للحصول على آخر المستجدات.

وقالت في بيانها انه يجب على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال بطيران الإمارات مباشرة إذا تم الحجز من خلالها.

واختتمت الشركة بيانها بالاعتذار عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها، مؤكدة استمرارها في متابعة التطورات في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فلاي دبي

أفاد متحدث باسم شركة فلاي دبي، بن الناقلة تشغّل رحلاتها إلى كراتشي وملتان في السابع من مايو الجاري وفق جدولها المعتاد، كما استأنفت رحلاتها إلى كل من فيصل آباد، ولاهور وسيالكوت، بعد توقف مؤقت يوم 6 مايو بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في شمال باكستان.

وأكد المتحدث أن الشركة تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، مع استعدادها لتعديل جداول الرحلات بحسب المستجدات، مشدداً على أن سلامة الركاب والطاقم تظل على رأس أولويات الناقلة.

وأضاف أن فلاي دبي تعتذر عن أي إرباك قد يطرأ على خطط سفر الركاب بسبب الظروف الطارئة، داعياً المسافرين إلى متابعة تحديثات الرحلات والتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان تلقي آخر المستجدات المتعلقة بسفرهم.