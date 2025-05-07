ارتفاع أرباح فونوفيا الألمانية خلال الربع الأول

أعلنت شركة العقارات الألمانية الكبيرة فونوفيا اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4ر515 مليون يورو مقابل 5ر335 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه اتفقت الشركة مع رئيسها التنفيذي رولف بوخ على إنهاء تعاقدهما قبل الموعد المقرر حتى يمكن اختيار خليفته بطريقة منظمة. كما سيتقاعد بوخ كرئيس تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة بنهاية العام الحالي أو يوم 31 ديسمبر المقبل على الأقل. وسيخلف لوكا موسيتش المدير المالي والمدير التنفيذي لمجموعة فودافون جروب حاليا رولف بوخ.

وبلغت أرباح فونوفيا المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأول من العام الحالي 5ر698 مليون يورو، مقابل 607 ملايين يورو في العام الماضي بزيادة نسبتها 1ر15% سنويا.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج أعمال العام الحالي ككل دون تغيير.

وتتوقع فونوفيا أن يتراوح صافي الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب بين 7ر2 مليار يورو و8ر2 مليار يور.

بالإضافة إلى التوظيف المخطط له لحوالي 2800 موظف جديد في عام 2025 وحده، فإن مسار نمو فونوفيا مدفوع بشكل كبير بثلاث مبادرات استراتيجية: توسيع قطاعات القيمة المضافة والتطوير والمبيعات المتكررة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة، وتنمية أنشطتها في سوق العمل لحساب الغير، وفقًا للشركة.