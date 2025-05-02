أسعار النفط ترتفع بدعم من استعداد الصين للحوار التجاري مع أمريكا

ارتفعت أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعد أن قالت الصين إن بابها مفتوح لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في نزع فتيل الحرب التجارية المستعرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 62.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 59.62 دولارا للبرميل.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لفتح حوار مع بكين.

وتأثرت أسعار النفط بشدة في الأسابيع الماضية بالمخاوف من أن اتساع الحرب التجارية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود ويقلص الطلب على النفط، في وقت تستعد فيه مجموعة أوبك+ لرفع الإنتاج.

وتلقت أسعار النفط دعما كذلك من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني.

وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن هذا التهديد أثار مخاوف من تقلص إمدادات النفط الخام.

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب تأجيل جولة من المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وسبق أن أعاد ترامب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تتضمن تدابير لدفع صادراتها النفطية إلى الصفر للضغط على طهران ومنعها من تطوير سلاح نووي.

ونقلت رويترز عن مصادر يوم الأربعاء أن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن العديد من أعضاء أوبك+ سيقترحون على المجموعة تسريع زيادة الإنتاج في يونيو للشهر الثاني على التوالي.