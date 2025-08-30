242 مليون دولار أمام القضاء.. تسلا تستأنف حكم الحادث المميت بفلوريدا





قدمت شركة تسلا طلب استئناف أمام محكمة المنطقة الجنوبية في فلوريدا على حكم قضائي يقضي بدفع 242.5 مليون دولار كتعويضات جزئية في حادث سيارة مميت يتعلق بسيارة موديل S.

يأتي هذا التحرك بعد أن اعتبرت المحكمة الشركة مسؤولة جزئياً عن وفاة الشابة نايبل بينافيدس (22 عامًا) وإصابة صديقها ديلون أنجولو بجروح خطيرة.

في طلب الاستئناف، قالت تسلا إن السيارة لم تحتوِ على أي عيب تصميمي، وأن الحادث كان نتيجة تصرف السائق وحده. وأوضحت الشركة أنها تسعى إلى إلغاء التعويضات العقابية أو تقليصها إلى ثلاثة أضعاف الأضرار التعويضية، بما يتوافق مع السقف القانوني في ولاية فلوريدا. كما طالبت الشركة بتخفيض التعويضات الإجمالية من 129 مليون دولار إلى 69 مليون دولار كحد أقصى، ما قد يقلص مسؤوليتها المالية إلى 23 مليون دولار، وفق ما ذكرت شبكة "CNBC".

الحادث وقع عندما انطلقت سيارة موديل S بسرعة تزيد قليلاً عن 60 ميلاً في الساعة واصطدمت بسيارة فارغة متوقفة وأصحابها، مما أسفر عن الوفاة والإصابة. وقد أشار محامو تسلا في الاستئناف إلى أن أي ميزة أمان متقدمة في السيارة قد تشجع بعض السائقين المتهورين، لكنها تعزز السلامة لعدد كبير من الآخرين، مؤكدين أن تحميل الشركة المسؤولية الكاملة عن تصرفات السائق يتعارض مع قانون فلوريدا.

من جانبهم، أكد محامو الضحايا أن الحكم لم يكن انتقادًا لصناعة السيارات ذاتية القيادة بشكل عام، بل يركز على تطوير تسلا ونشرها لنظام القيادة الذاتية بطريقة متهورة وغير آمنة. وأوضحوا أن هيئة المحلفين وجدت مسؤولية مشتركة بين السائق والشركة، مع إبراز دور نظام Autopilot في الحادث. وأشاروا إلى أن الحكم يعكس تقدير المحكمة للحقائق والوقائع، وليس محاولة لاستهداف صناعة السيارات الكهربائية أو المستقلة.

تعد هذه القضية واحدة من أبرز التحديات القانونية التي تواجه تسلا في الولايات المتحدة، وقد تجذب اهتمامًا واسعًا من المتابعين ووسائل الإعلام، بالنظر إلى حجم التعويضات والمخاطر المحتملة على سمعة الشركة. حتى الآن، لم تصدر تسلا أي تعليقات إضافية على الاستئناف، مما يجعل مراقبة مجريات القضية عن كثب أمرًا محوريًا لمعرفة نتيجة النزاع القانوني الكبير.