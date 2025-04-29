عصام كاظم: القطاع السياحي في دبي يواصل النمو في جميع مؤشرات الأداء

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن قطاع السياحة في دبي يواصل مسيرة النمو في جميع مؤشرات الأداء، ويسير بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ظل التوقعات باستمرار زيادة تدفق الزوار إلى دبي من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن دبي تعد من أكثر المدن العالمية في استقطاب الزوار المتكررين، حيث تشكل نسبتهم 25 % من إجمالي عدد الزوار، وهذه النسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً.

وقال في تصريحات على هامش معرض سوق السفر العربي: إن المؤسسة تعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص على تقديم منتجات وتجارب سياحية تلبي رغبات الزوار على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم ومستوياتهم بهدف زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق ورفع نسبة الزوار المكررين وزيادة متوسط إقامة النزلاء خلال الزيارة، وتعزيز الإنفاق السياحي.

وأوضح أن المؤسسة تعتمد على نهج متعدد الجوانب يرتكز على تعزيز سمعة دبي العالمية من خلال إطلاق الحملات التسويقية المميزة، وترسيخ علاقات التعاون مع أبرز الجهات المعنية المحلية والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن أرقام الأداء السياحي القياسية التي حققتها دبي تعكس قوة استراتيجيتنا في استقطاب السياح، حيث يتواصل العمل على ترسيخ جاذبية المدينة بوصفها وجهة متميزة تقدم العديد من التجارب والخيارات للزوار، إضافة إلى المبادرات التي تشجع على الإقامة بها، والتي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة.

وأضاف أن المؤسسة تواصل استكشاف أسواق جديدة وتعزيز حصتها في الأسواق الواعدة مع المحافظة على حصتها السوقية من الزوار في أسواقها التقليدية، لافتاً إلى أن استراتيجية دبي ترتكز على تنويع الأسواق السياحية عبر تنفيذ حملات تسويقية تركز على إبراز العروض والمقومات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، بما يعزز جاذبيتها لمختلف الفئات والجنسيات.

وقال إن الاستثمار الفندقي في دبي يعتبر من الأعلى عالمياً في الهامش الربحي، وأن زيادة التدفقات السياحية إلى دبي حفزت المستثمرين على تدشين المزيد من الفنادق من مختلف الفئات، لذلك تشهد دبي باستمرار افتتاح فنادق جديدة وإطلاق وجهات سياحية، مشيراً إلى أن خطط تشييد مطار آل مكتوم وتوسعة مقر المعارض الجديد في مدينة إكسبو يدعم مكانة دبي كمركز رائد للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال معاً.

وأضاف أن المنتج السياحي في دبي يتمتع بتنوع كبير لا يقتصر على الفنادق الفاخرة فئة الخمس نجوم، بل يمتد ليشمل الفنادق المتوسطة التي تقدم خدمات راقية بجودة تضاهي أرقى الفنادق في وجهات عالمية شهيرة، ما يجعل دبي قادرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح الزوار من العائلات إلى رجال الأعمال إلى الباحثين عن الترفيه.

وأوضح عصام كاظم أن قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها الرائدة عالمياً تأتي من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالعناصر الكفيلة باستمرارية تميز أدائه والمؤشرات القوية لهذا القطاع الذي يمثل رافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي للمدينة التي تواصل الاستثمار في جودة خدمات الضيافة، ما يرسخ مكانتها بين أفضل المدن السياحية على مستوى العالم، ويعزز قدرتها على استقطاب الزوار من أسواق جديدة باستمرار.

وبحسب بيانات رسمية كشفت عنها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال سوق السفر العربي، فقد استقبلت دبي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.31 ملايين زائر دولي بين يناير ومارس 2025، بزيادة نسبتها 3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.