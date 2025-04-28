«فلاي دبي»: الإعلان عن جدول الرحلات إلى سوريا خلال الأسابيع المقبلة

كشف غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» عن أن الناقلة تدرس حالياً التفاصيل التشغيلية بخصوص تشغيل رحلاتها إلى سوريا. وأضاف غيث الغيث في تصريحات صحافية على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025 التي انطلقت أمس وسط حضور دولي واسع: «سوف نعلن خلال الأسابيع المقبلة عن جدول الرحلات إلى سوريا».

وكانت قد انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2800 عارض وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة. وتأكيداً على الأهمية المتزايدة لمعرض سوق السفر العربي في المشهد السياحي العالمي، يُمثل العارضون الدوليون 67% من الشركات المشاركة في الحدث، بينما تُشكل منطقة الشرق الأوسط 17% من العارضين هذا العام.