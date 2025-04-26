انخفاض طفيف في معدل البطالة في مصر عام 2024

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت أن معدل البطالة بلغ 6.6 بالمئة في عام 2024 بانخفاض قدره 0.4 بالمئة عن العام السابق.

وأوضح الجهاز أن عدد المتعطلين في أكبر الدول العربية سكانا بلغ 2.113 مليون في عام 2024 -من بينهم 1.091 مليون من الذكور و1.022 مليون من الإناث- بانخفاض قدره 77 ألف متعطل أو ما يعادل 3.5 بالمئة مقارنة مع 2023.

وبلغت تقديرات المشتغلين 29.93 مليونا عام 2024 مقابل 28.96 مليون في 2023 بزيادة قدرها 3.3 بالمئة عن عام 2023.

وأشارت بيانات في وقت سابق إلى أن عدد سكان مصر في الداخل وصل هذا الشهر إلى 107 ملايين و500 ألف نسمة.

وكشفت بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى 6.4 بالمئة خلال الربع الرابع لعام 2024 من 6.7 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام.