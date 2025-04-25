الأسهم الأوروبية تنتعش مع بوادر تهدئة في التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وسط تقييم المستثمرين لاحتمال حدوث تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما تلقت الأسهم دعما من بعض الأرباح الفصلية الإيجابية.

وتدرس الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة، مما يدعم الآمال في خفض التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07.10 بتوقيت جرينتش ويتجه للارتفاع 2.9 بالمئة هذا الأسبوع ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعدت المؤشرات الرئيسية في الدول الأوروبية بما في ذلك داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسب تتراوح بين 0.2 و0.9 بالمئة.

وساعد تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته بشأن الحرب التجارية مع الصين أيضا على استقرار المعنويات هذا الأسبوع.

وقادت أسهم شركات السفر الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع 1.7 بالمئة يليها مؤشرا السيارات وقطع الغيار اللذان ارتفع كل منهما 1.4 بالمئة.

وقفز سهم ستورا إنسو 4.3 بالمئة بعد أن أعلنت المجموعة الفنلندية المتخصصة في إنتاج الألياف والأوراق والتغليف عن أرباح تشغيلية تفوق توقعات السوق للربع الأول.

وزاد سهم سافران الفرنسية لصناعة محركات الطائرات 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاعا أقوى من المتوقع لإيرادات الربع الأول وعبرت عن ثقتها في القدرة على تحقيق أهداف العام بأكمله، دون أن يشمل هذا أي تداعيات للرسوم الجمركية.