الذهب يتراجع مع دراسة الصين تعليق رسوم جمركية على بعض السلع الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع دراسة الصين تعليق الرسوم الجمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

بحلول الساعة 04.21 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3322.36 دولاراً للأوقية (الأونصة).

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3332.90 دولارا.

وقال يب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "قد يُنظر إلى التراجع الجزئي عن الرسوم الجمركية على بعض الواردات على أنه خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يمثل بعض الضغط على الأصول الآمنة مثل الذهب".

وقد تعفي الصين بعض الواردات من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة وتطلب من الشركات تحديد السلع التي قد تكون مؤهلة لذلك، في أكبر مؤشر حتى الآن على أن بكين تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جارية، نافيا ما قالته الصين حول عدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد "حقا" تسوية النزاع التجاري، فإن عليها إلغاء جميع الرسوم الجمركية أحادية الجانب ضد الصين.

وارتفع سعر المعدن الذي لا يدر عائدا، والذي غالبا ما يعد وسيلة تحوط من عدم الاستقرار العالمي، بأكثر من 700 دولار منذ بداية العام، ولامس مستويات غير مسبوقة عدة مرات.

ووصل إلى 3500.05 دولار يوم الثلاثاء.

وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم ليسوا متعجلين لمراجعة السياسة النقدية إذ أنهم يسعون للحصول على مزيد من المعلومات لتحديد مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على الاقتصاد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، انتقد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، وهو الأكبر هذا العام، وأدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.46 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.34 دولارا، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 942.20 دولارا.