نمو الأرباح التشغيلية لهيونداي موتور 2% في الربع الأول

أعلنت هيونداي موتور يوم الخميس ارتفاع أرباحها التشغيلية اثنين بالمئة في الربع الأول من العام، متجاوزة توقعات المحللين، إذ سارع العملاء إلى شراء المزيد من المنتجات قبيل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستفادت الشركة، التي تشكل مع شركتها التابعة كيا ثالث أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، أيضا من تراجع قيمة الوون الكوري الجنوبي.

وحققت هيونداي أرباحا تشغيلية بلغت 3.6 تريليونات وون (2.52 مليار دولار) للفترة من يناير إلى مارس، مقارنةً مع 3.56 تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات 17 محللا جمعتها مجموعة بورصات لندن لتحقيق 3.5 تريليونات وون.