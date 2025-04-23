"روفر" روبوت لنقل منتجات المتجر إلى الميل الأخير

استعرضت شركة "يانغو تك أوتونومي" روبوت "روفر" لتوصيل المنتجات من جميع المتاجر الى الميل الاخير وذلك ضمن فعاليات اسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.

وأكد نيكيتا غافريلوف، الرئيس الإقليمي لشركة "يانغو تك أوتونومي" في منطقة الشرق الأوسط، على المكانة الريادية التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

استشراف المستقبل

وقال غافريلوف إن الإمارات تسير بخطى متسارعة نحو استشراف مستقبل رقمي متكامل، حيث تتبنى استراتيجيات وطنية طموحة لتعزيز الابتكار في قطاعات متعددة، من بينها لوجستيات الميل الأخير، والأتمتة، والبنية التحتية الذكية، والتقنيات المستدامة.

خطوات جريئة

وأضاف: "إن دولة الإمارات تخطو خطوات جريئة في دمج حلول التنقل الذكي كجزء من رؤيتها للتنويع الاقتصادي ودفع عجلة الابتكار".

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للبنية التحتية الذكية، لافتًا إلى أن الشركات العاملة في هذا القطاع، ومنها "يانغو تك أوتونومي"، تسعى إلى مواءمة استراتيجياتها مع هذه التوجهات.

واشار غافريلوف الى الدور الذي تلعبه الشركة من خلال تقديم حلول ذكية للتوصيل تعتمد على روبوتات ذاتية التشغيل تعمل بالطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن هذه الروبوتات تستخدم خرائط رقمية عالية الدقة وذكاءً اصطناعيًا متقدمًا للتوجيه، ما يضمن عمليات توصيل أسرع وأكثر أماناً.