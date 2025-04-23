صعود معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية على أمل انحسار "حرب الرسوم"

صعدت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، حيث أبدت الأسواق ارتياحا بعدما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه لن يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي في اليابان بنسبة 7ر1 % في التعاملات الصباحية ليصل إلى 22ر34797 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 6ر1 % ليصل إلى 7943 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 19ر2515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 7ر1 % ليصل إلى 92ر21927 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بأقل من 1ر0 % عند 33ر3298 نقطة.

كان ترامب صرح سابقا بأنه قد يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، بعدما أوقف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن ترامب عاد وقال، للصحفيين، أمس الثلاثاء: "ليس لدي أي نية لإقالته".

كما رحب المستثمرون بتصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء.

وقال بيسنت إن المواجهة التجارية الحالية مع الصين بشأن الرسوم الجمركية غير قابلة للاستمرار، وإنه يتوقع حدوث "تهدئة" في الحرب التجارية.

وصعدت الأسهم الأمريكية في موجة ارتفاع واسعة أمس الثلاثاء، واستقرت الاستثمارات الأمريكية الأخرى بعدما كانت قد شهدت انخفاضا حادا أمس الأول الاثنين.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر2 %. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 1016 نقطة، أي 7ر2 %، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7ر2 %. وعوضت المؤشرات القياسية الثلاثة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها منذ بداية الأسبوع.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 23ر1 دولار ليصل إلى 31ر64 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 44 سنتا ليصل 88ر67 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 85ر141 ينا يابانيا من 37ر142 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1397ر1 دولار من 1379ر1 دولار.