إنتل تعتزم شطب 20% من الوظائف

أكدت مصادر مطلعة أن شركة أشباه الموصلات الأمريكية إنتل كورب تعتزم شطب أكثر من 20% من الوظائف لديها خلال الأسبوع الحالي بسبب الصعوبات المالية وضعف حالة السوق.

وتستهدف عملية شطب الوظائف تبسيط عمليات الشركة والتركيز على بناء ثقافة مدفوعة بالهندسة القوية لديها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر.

يذكر أن إجمالي عدد العاملين في إنتل بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 109 آلاف عامل.

وتمثل خطة شطب الوظائف المنتظرة أول إعادة هيكلة رئيسية في ظل إدارة الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان الذي حل محل الرئيس السابق بات جلسنجر.