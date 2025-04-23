وزير الخزانة الأمريكي: الحرب التجارية مع الصين غير قابلة للاستمرار

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم أمس الثلاثاء أن المواجهة الجمركية المستمرة مع الصين غير قابلة للاستمرار، متوقعا حدوث "خفض للتصعيد" في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن في كلمة خاصة ألقاها في واشنطن أمام مصرف "جيه بي مورجان تشيس"، حذر بيسنت من أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ رسميا بعد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145%، وردّت بكين برسوم مضادة بلغت 125% على السلع الأمريكية. كما فرض ترامب رسوما جمركية على عشرات الدول الأخرى، ما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على الديون الأمريكية بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط التضخمية.

وقال بيسنت، وفقا لنص الكلمة الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أن التفاوض مع الصين سيكون شاقا، فلا أحد من الطرفين يرى أن الوضع الراهن يمكن أن يستمر".

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر2% بعد أن نشرت وكالة بلومبرج تقريرا أوليا حول تصريحات بيسنت.

وأقر ترامب بارتفاع سوق الأسهم في تصريحاته للصحفيين لاحقا يوم الثلاثاء، لكنه تجنب تأكيد ما إذا كان يتفق مع تقييم بيسنت بأن الوضع مع الصين غير مستدام. وقال ترامب: "نقوم بعمل جيد مع الصين".

وأكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "سألت الرئيس عن هذا الأمر قبل المجيء إلى هنا، وأراد مني أن أشارككم جميعا أننا نحرز تقدما جيدا بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين".

وأوضحت ليفيت أن الإدارة الأمريكية تعمل على تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع الصين، وأشارت إلى أن إدارة ترامب تلقت أيضا 18 مقترحا تجاريا من دول حول العالم.

وامتنعت عن التصريح عمّا إذا كان ترامب قد تحدث مؤخرا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.