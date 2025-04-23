صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

أكد صندوق النقد الدولي أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتباطأ في الأشهر المقبلة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع شركائه التجاريين تقريبا، في حين تدفق مسؤولون ماليون عالميون على واشنطن سعيا لإبرام صفقات مع فريق ترامب لخفض الرسوم.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن وتيرة المفاوضات سريعة، إذ قدمت 18 دولة مقترحات حتى الآن، ومن المقرر أن يجتمع فريق ترامب المعني بالمفاوضات التجارية مع ممثلي 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة الرسوم الجمركية. وعبر ترامب نفسه عن تفاؤله بأن اتفاقا تجاريا مع الصين قد يخفض الرسوم الجمركية "بشكل كبير"، مما أنعش الأسواق.

وتأتي المحادثات المكثفة بعد وصول مئات من الموفدين الماليين والتجاريين لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وجميعهم تقريبا مكلفون بمهمة واحدة هي إبرام اتفاقات لتخفيف العبء الجمركي الباهظ الذي فرضه ترامب على واردات الولايات المتحدة من السلع منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير.

ومع وصول الرسوم الجمركية على السلع القادمة إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ قرن، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي في عام 2025 إلى 2.8 بالمئة، وهو أسوأ أداء منذ جائحة كوفيد-19، من 3.3 بالمئة في عام 2024.

كما يتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنقطة مئوية كاملة إلى 1.8 بالمئة فقط في عام 2025 من 2.8 بالمئة في العام الماضي، مع تعديلات "ملحوظة" بالزيادة في التضخم بفعل ارتفاع تكلفة الواردات.

والصين من أكبر المتضررين أيضا من التداعيات، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو هناك إلى أربعة بالمئة لهذا العام والعام المقبل تحت وطأة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبلغ 145 بالمئة والمفروضة على واردات الولايات المتحدة من أكبر منتج للسلع في العالم.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية 125 بالمئة على السلع الواردة من الولايات المتحدة، مما أدى فعليا إلى حظر تجاري بين أكبر اقتصادين، وهو ما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الطرفين لا يرونه أمرا قابلا للاستمرار.

وبحسب مصدر استمع إلى عرض خاص قدمه بيسنت خلف أبواب مغلقة للمستثمرين في مؤتمر لبنك جيه.بي مورجان في واشنطن أمس، يعتقد الوزير أنه سيكون هناك تراجع في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه وصف المفاوضات مع بكين بأنها ستكون "مضنية" قائلا إنها لم تبدأ بعد.