نصف الألمان يأملون تراجع أسعار وجبات الطعام

لاقت خطط الحكومة الألمانية المستقبلية لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم ترحيبا كبيرا من الألمان، بحسب استطلاع للرأي.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يتوقع 50% من الألمان أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الوجبات في المطاعم، بينما لا يتوقع ذلك 44% من الذين شملهم الاستطلاع.

وبحسب اتفاق الائتلاف الحاكم المقبل، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنه من المخطط خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم بشكل دائم من 19% إلى 7%، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2026. وخلال أزمة كورونا، جرى خفض الضريبة إلى نفس هذه النسبة كمساعدة للقطاع، لكن انتهى سريان التخفيض بحلول نهاية عام 2023.

وبوجه عام، يعتبر 81% من الألمان خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم أمرا صائبا، بينما يراه 10% خطوة غير سليمة. ويعتقد 77% من المشاركين في الاستطلاع أن المطاعم يمكن أن تستخدم هذا التخفيض لتعويض تكاليف إضافية أخرى.

شمل الاستطلاع 2069 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.

وقال 74% من الألمان إنهم سيتناولون الطعام في المطاعم بشكل أكثر تكرارا إذا أصبحت الوجبات أرخص. ووافق أكثر من ثلثي المشاركين على عبارة "أجد عموما أن تناول الطعام في المطاعم مكلف للغاية".

وذكر أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين أنهم يفضلون خفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية في المتاجر الغذائية بدلا من المطاعم، بينما لم يحبذ ذلك 13% من الألمان.

وبحسب بيانه الانتخابي، أراد الحزب الاشتراكي الديمقراطي خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الأغذية اليومية من 7% إلى 5% - لكن لم يتم إدراج ذلك في اتفاق الائتلاف. وكان خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم جزءا من البرنامج الانتخابي للتحالف المسيحي.