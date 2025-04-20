توقعات بارتفاع كبير في مساهمات الضمان الاجتماعي في ألمانيا

يتوقع خبراء الاقتصاد في ألمانيا أن ترتفع مساهمات الضمان الاجتماعي بشكل ملحوظ مرة أخرى العام المقبل.

وقال يورجن فاسيم، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة بمدينة إيسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "بدون إصلاحات، أتوقع أن ترتفع مساهمات التأمين الصحي بنحو 2ر0 نقطة سنويا خلال كل من العامين المقبلين".

وبحسب معهد البحوث والاستشارات في مجال البنية التحتية وقضايا الصحة (آي جي إي إس) في برلين، اضطر أصحاب الدخل المتوسط إلى التعامل مع "زيادة حادة في عبء المساهمة" مطلع هذا العام.

ووفقا للمعهد، سيتعين هذا العام دفع مبلغ إضافي قدره 255 يورو في المتوسط للتأمين الصحي. وارتفعت المساهمة الإضافية في الاستقطاعات العامة البالغة 6ر14% إلى 9ر2% في المتوسط بداية من عام 2025.

وقال مارتن ألبريشت، المدير التنفيذي للمعهد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بدون مزيد من التدابير، ستزداد هذه الأعباء".

وخلال السنوات العشر المقبلة يتوقع المعهد أن يرتفع عبء إجمالي المساهمات في أنظمة التأمين الاجتماعي الفردية من 42 إلى 49%، وستتراوح بعد ذلك بين 46 و53% بحسب التطورات.

وقال رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو)، مارسيل فراتسشر، لـ(د ب أ): "اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد يؤدي إلى تفاقم المشكلة: فبدلا من تقديم مقترحات رامية إلى الحد من زيادات المساهمات في المستقبل، هناك وعود باهظة الثمن مثل مستوى معاش تقاعدي مستقر ومعاش تقاعدي موسع للأمهات".