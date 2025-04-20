كنوز تحت التراب.. أضخم اكتشافات الذهب في التاريخ

قبل أكثر من 150 عاماً، وتحديداً في إحدى مناطق ولاية فيكتوريا الأسترالية، عثر عاملان إنجليزيان على أضخم كتلة ذهب طبيعية سُجّلت في التاريخ، على عمق بسيط تحت سطح الأرض، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف المفاجآت الذهبية التي كشفت عنها الصدفة أحياناً، والمنقبون في الكثير من الأحايين، بدءا من سهول أستراليا وحتى أعماق الأمازون.

ففي عام 2023، عثر مستكشف هاو على كتلة ذهبية تزن 2.6 كغم، قُدّرت قيمتها بـ240 ألف دولار أسترالي (نحو 160 ألف دولار أمريكي)، إلا أنها لم تقترب من تحطيم الأرقام القياسية الراسخة منذ قرن ونصف القرن، وتالياً أضخم الاكتشافات الذهبية وفقا لموقع Love Exploring:

أستراليا... مهد الكتل الذهبية العملاقة

تُعد أستراليا صاحبة النصيب الأوفر من أكبر الكتل الذهبية التي اكتُشفت عبر التاريخ، ومن أبرزها:

"ليدي لوخ": اكتُشفت عام 1887 في ولاية فيكتوريا، وتزن 617 أوقية (17.5 كغم). أطلق عليها هذا الاسم تكريما لزوجة حاكم الولاية آنذاك.

"نورماندي": وُجدت عام 1995 في مجرى نهر جاف بمنطقة كالغورلي، وتزن 899 أوقية (25.5 كغم)، وتُعرض حاليا في دار سك النقود في بيرث.

"بوسايدون": اكتُشفت عام 1906 في حقل ذهب يحمل الاسم نفسه بمدينة تارناغولا، وتزن 953 أوقية (27 كغم).

"يد الإيمان" (Hand of Faith): تُعد أكبر كتلة ذهب عُثر عليها باستخدام جهاز كشف المعادن، وتزن 960 أوقية (27.2 كغم). اكتشفها كيفن هيليير عام 1980، وهي معروضة حاليًا في كازينو "غولدن ناغيت" بمدينة لاس فيغاس.

"فيسكاونتيس كانتربري": تزن 970 أوقية (27.5 كغم)، وسُميت تيمنًا بزوجة الحاكم البريطاني لولاية فيكتوريا عام 1870.

البرازيل... ذهب الأمازون تحت الحصار

في ثمانينات القرن الماضي، شهدت منطقة "سيرا بيلادا" شمالي البرازيل اندفاعة ذهبية تاريخية، أفرزت عدداً من أضخم الكتل الذهبية، رغم ما رافقها من فوضى بيئية واجتماعية:

"كانا 5": تزن 646 أوقية (18.3 كغم)، وتُعرض اليوم في متحف البنك المركزي في برازيليا.

"كانا 4": تزن 1,185 أوقية (33.6 كغم)، وتُقدّر قيمتها بأكثر من 1.4 مليون دولار.

"كانا 3": تزن 1,230 أوقية (34.9 كغم)، وتُعرض كذلك في متحف البنك المركزي.

"كانا 2": تزن 1,430 أوقية (40.5 كغم).

"كانا": تُعد أضخم كتلة ذهب طبيعية لا تزال محفوظة حتى اليوم، وتزن 2,145 أوقية (60.8 كغم).

الولايات المتحدة... ذهب كاليفورنيا لا ينضب

شهدت ولاية كاليفورنيا خلال القرن التاسع عشر اكتشافات مذهلة لكتل ذهبية نادرة:

"مونومنتال": اكتُشفت عام 1869 في مقاطعة سييرا، وتزن ما بين 1,648 و1,696 أوقية (نحو 48.1 كغم)، وهي الأكبر على الإطلاق في الولايات المتحدة.

"سارة ساندز": اكتشفها بحار فرنسي عام 1853، وتزن 1,117 أوقية (31.7 كغم).

"دوغتاون/ماجاليا": اكتُشفت عام 1859، وتزن 711 أوقية (20.2 كغم).

روسيا... الكنز القيصري

"المثلث العظيم": أكبر كتلة ذهب مكتشفة في روسيا، تزن 1,277 أوقية (36.2 كغم). عُثر عليها عام 1842 في جبال الأورال، وتُعرض اليوم في متحف الكرملين ضمن مجموعة "صندوق الألماس الروسي".

أسماء خالدة في سجل الذهب

"بلاك باركلي": اكتشفها فريق بقيادة سام نابير عام 1857، وتزن 1,743 أوقية (49.4 كغم).

"Welcome Stranger – ترحيب بالغريب": تُعد أكبر كتلة ذهب خالصة تم اكتشافها على الإطلاق، وتزن 3,524 أوقية (99.9 كغم). عثر عليها منقبان إنجليزيان عام 1869 في ولاية فيكتوريا.

"كتلة هولترمان": لا تُصنّف ككتلة ذهب صافية، بل هي صخرة ضخمة من الكوارتز المليء بالذهب، وتزن 10,229 أوقية (290 كغم). اكتُشفت عام 1872، وتُعتبر أكبر عينة ذهبية في التاريخ.

تلك الكتل الذهبية العملاقة تُذكّرنا بأن بعض أغلى كنوز العالم لا تزال مطمورة في أعماق الأرض، تنتظر أن يزيح عنها الغبار مغامرٌ محظوظ أو صدفة غير متوقعة.