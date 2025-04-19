المستثمرون الأجانب يزيدون حيازاتهم من السندات الصينية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات المحلية الصينية بأكثر من 270 مليار يوان (36.99 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، الأمر الذي يعكس جاذبية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم.

وقالت شينخوا نقلا عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن إجمالي حيازات المؤسسات الأجنبية في السندات الصينية بلغ 4.5 تريليونات يوان حتى 15 أبريل.

ووفقا للوكالة، لا يمثل الأجانب سوى حوالي 2.4 بالمئة من سوق السندات الصينية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، مما يشير إلى إمكانيات كبيرة للنمو.

وأضافت شينخوا أن بنك الشعب الصيني سيعمل بثبات على تعزيز انفتاح سوق السندات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب مع تعميق العلاقات بين مناطق مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا.

وتأتي جهود الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعزعة ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.