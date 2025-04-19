هل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو "قابلة للتحقيق" في ألمانيا؟

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن اعتقاده بأن زيادة الحد الأدنى للأجور في ألمانيا إلى 15 يورو في الساعة بحلول عام 2026 أمر قابل للتحقيق.

وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية إنه سيدعم عمل اللجنة المعنية بهذه القضية، وأضاف: "ستُحدّد لجنة مستقلة المبلغ، لكن يبدو أن 15 يورو قابلة للتحقيق".

وكان زودر طرفا رئيسيا في مفاوضات الائتلاف الحاكم الأخيرة التي تمهد للسياسي المحافظ فريدريش ميرتس الطريق لتولي منصب المستشار مطلع مايو المقبل.

وأشار زودر إلى أن اتفاق الائتلاف المبرم بين الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي ينص بوضوح على أن اللجنة المختصة ستواصل تحديد الحد الأدنى من الأجور، الذي يبلغ حاليا 82ر12 يورو للساعة.

مع ذلك، أشار ميرتس مؤخرا إلى أن هدف الـ 15 يورو قد لا يتحقق قبل عام 2027.