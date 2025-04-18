"الطيران المدني": الانتهاء من ترتيبات استئناف الرحلات من سوريا

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية في تصريح خاص لـ" البيان"أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية في مطار دمشق الدولي وبدأت الشركات السورية في عمليات بيع التذاكر وتشغيل رحلاتها.

وأضاف أن التشغيل بالنسبة لشركات الطيران الاماراتية يعود لظروف كل شركة، ولا يوجد هناك ما يمنع من قيامها بتشغيل رحلات في الوقت الذي يتناسب مع خطتها التشغيلية. وقال انه لايوجد انه اي عائق فني يحول دون قيامها بتشغيل رحلات الى سوريا.

وكانت الخطوط الجوية السورية، أعلنت في حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك" عن استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات، ابتداءً من يوم الأحد القادم 20/04/2025.

ونشرت الخطوط الجوية السورية بيانا جاء فيه: "يسرّ الخطوط الجوية السورية أن تعلن، وبشكل رسمي، عن عودة تشغيل الرحلات المباشرة بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من يوم الأحد 20/04/2025، وذلك إلى كل من دبي والشارقة كمرحلة أولى استثنائية".

وأضافت في بيانها: "نؤكد لعملائنا الكرام أننا نعمل جاهدين على إضافة المزيد من الرحلات في أقرب وقت ممكن، وذلك فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة".