كوت ديفوار تصادر 594 طناً من الكاكاو المهرب

صادرت كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، 594 طنا من الكاكاو المهرب في إطار جهودها للحد من التجارة غير الشرعية في هذا المحصول، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وقال فيديلي ساراسورو الأمين العام التنفيذي لمجلس الأمن القومي في كوت ديفوار إن العمليات الأمنية التي انطلقت في بداية حصاد الكاكاو في أكتوبر أسفرت عن القبض على 34 شخصا ومصادرة معدات ثقيلة.

وشجع حصول مزارعي الكاكاو على مكاسب ضعيفة على مدار سنوات على تهريب المحصول إلى دول قريبة لا يتم تنظيم السوق فيها بصرامة، وترتفع الأسعار بها بشكل أكبر.

واتخذت كوت ديفوار وغانا، اللتان تنتجان نحو نصف الكاكاو في العالم، خطوات للحد من التهريب إلى دول مثل ليبيريا وغينيا وتوجو.

وتتضمن الإجراءات رفع مكاسب المزارعين وتعزيز الأمن.