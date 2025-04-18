ثورة وشيكة في عالم التبريد.. تقنية مبتكرة تعيد رسم مستقبل أنظمة التكييف

في خطوة طموحة لمواجهة تغيّر المناخ، يقود علماء من سلوفينيا جهوداً رائدة لتطوير تقنية تبريد ثورية تستبدل المبردات التقليدية السامة بمعادن قابلة لإعادة التدوير، في تحول يُتوقع أن يعيد رسم مستقبل أنظمة التكييف حول العالم.

فمع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تتزايد الحاجة إلى حلول تبريد فعّالة وصديقة للبيئة، في ظل عدم استدامة الأنظمة التقليدية، غير أن فريقًا من الباحثين السلوفينيين يتصدر الآن مشهد الابتكار في هذا المجال، بمقاربة قد تُحدث نقلة نوعية في تقنيات التحكم بدرجات الحرارة، وفقا لموقع sustainability-times.

يعتمد هذا النهج الجديد على استغلال الخواص الفريدة لمعادن يمكن إعادة تدويرها إلى الأبد، لتقديم نظام تبريد أكثر كفاءة وأمانًا، وبأثر بيئي محدود مقارنة بالتقنيات الحالية.

ويحذر الباحث "ياكا توشيك" من التأثيرات البيئية الهائلة للمبردات التقليدية، مشيرًا إلى أن كيلوغرامًا واحدًا من بعضها يعادل في ضرره البيئي قيادة سيارة لمسافة 30,000 كيلومتر. وعلى الرغم من اعتبار مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) بدائل "أنظف" في الماضي، إلا أن استخدامها يُلغى تدريجيًا نظرًا لقدرتها العالية على التسبب في الاحتباس الحراري.

أما البدائل الطبيعية كالأمونيا والآيزوبوتان، فرغم فعاليتها المحدودة في الأجواء الحارة، لا تخلو من مخاطر، ما يجعلها خيارات غير مثالية في ظل تفاقم أزمة المناخ.

ضمن هذا السياق، يضع الاتحاد الأوروبي تطوير تقنيات تبريد مستدامة ضمن أولوياته في إطار استراتيجيته للتدفئة والتبريد، وهي ركيزة أساسية في الصفقة الخضراء الأوروبية.

ويقود مشروع E-CO-HEAT، الممتد حتى عام 2026، هذه الجهود، سعيًا لتحسين كفاءة واستدامة أنظمة التبريد في وقت يستحوذ فيه هذا القطاع على نحو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء عالميًا.

نيتينول: سبيكة المعادن التي قد تغيّر كل شيء

جوهر هذه التقنية يكمن في سبيكة النيكل-تيتانيوم، المعروفة باسم "نيتينول"، والتي تختلف جوهريًا عن أنظمة التبريد التقليدية القائمة على تبخر السوائل. فهذه السبيكة تحتفظ بحالتها الصلبة أثناء التحولات الطورية، مما يتيح ما يعرف بـ"التبريد الإيلاستوكالوري" — وهو تبريد ناتج عن إزالة الضغط الميكانيكي، بعد تسخين ناتج عن تطبيقه.

لا تساهم هذه التقنية في خفض الأثر البيئي فحسب، بل تتمتع أيضًا بدرجة أمان عالية، نظراً لعدم استخدامها مواد سامة أو قابلة للاشتعال.

وعلى الرغم من أن النماذج الأولية لا تزال في مراحلها التجريبية، وتعمل بكفاءة لا تتجاوز 15% من إمكاناتها، يرى العلماء آفاقًا واعدة لتحسين الأداء، خصوصًا أن أنظمة الضغط البخاري التقليدية نادرًا ما تتجاوز كفاءة 30%.

ويتعاون فريق توشيك حاليًا مع شركاء من أيرلندا وألمانيا وإيطاليا ضمن مشروع SMACool، لتطوير نموذج أكثر تطورًا يمكنه مستقبلاً أن يحل محل الأنظمة القائمة.

إدخال هذه التقنية إلى الأسواق يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وتعاونًا وثيقًا مع القطاع الصناعي. ويعمل الباحثون حاليًا على تسجيل براءة اختراع للتقنية، كما يطورون استراتيجيات لدمجها صناعيًا بالتعاون مع جامعات وشركات تكنولوجيا أوروبية، جميعها تتشارك الهدف ذاته: تعزيز حلول التبريد المستدامة.

أحد أبرز التحديات يتمثل في تجاوز الاعتماد العميق على البنية التحتية التقليدية، غير أن تزايد الوعي بالمكاسب البيئية والاقتصادية المتوقعة يجعل تبني هذه التقنية خيارًا مرجحًا في المستقبل القريب.

ويهدف مشروع E-CO-HEAT إلى تسهيل هذا الانتقال من خلال إثبات الجدوى العملية والاقتصادية للأنظمة المعدنية، تمهيدًا لاعتمادها على نطاق أوسع.

مع تزايد الطلب العالمي على التبريد، مدفوعًا بارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني والاقتصادي، تصبح الحاجة إلى بدائل مستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ويمثل العمل الرائد لفريق توشيك خطوة واعدة على طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف الضغط البيئي.

لكن نجاح هذه التقنية في فرض نفسها على الواقع مرهون باستمرار جهود البحث والتطوير، إلى جانب توفر إرادة سياسية ودعم من قادة الصناعة والمستهلكين على حد سواء لتبني الخيارات الأكثر استدامة.