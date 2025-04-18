دبي وأبوظبي تتصدران في جاذبية الثروات والاستثمارات عالمياً

في تطور يعكس جاذبية الإمارات المتنامية كمركز عالمي للثروات والاستثمارات، كشفت شركة الاستشارات العقارية العالمية "سافيلز" عن "مؤشرات سافيلز الديناميكية للثروة"، والتي صنفت دبي وأبوظبي في صدارة الوجهات المفضلة للأفراد والشركات على حد سواء.

ويأتي التقييم ليؤكد تهيئة البيئة الجاذبة والمستدامة للأعمال والاستثمارات، مع التركيز على جودة الحياة كعنصر أساسي في استقطاب النخب والكفاءات العالمية.

ووفقا لنتائج المؤشرات، تحتل دبي وأبوظبي المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن أفضل 5 وجهات مفضلة للأفراد الراغبين في الانتقال، متفوقتين على مدن عالمية مرموقة مثل سنغافورة وزيورخ وأوكلاند.

ويعزى التفوق بشكل كبير إلى الحوافز الضريبية الشخصية والتجمعات السكانية المرتفعة للأثرياء ومستوى جودة الحياة المتميز الذي توفره المدينتان.

وعلى صعيد الشركات، احتلت أبوظبي المرتبة الخامسة ضمن أفضل خمس مدن لانتقال الشركات عالميا، إلى جانب سنغافورة وسيول ونيويورك ولندن.

ويستند هذا التصنيف إلى البيئة الضريبية والتجارية المحفزة، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق، والاقتصاد القوي والقاعدة المعرفية المتطورة التي تتمتع بها العاصمة.

دور محوري

وأكدت راشيل كينيرلي، مديرة الأبحاث في سافيلز الشرق الأوسط، على الدور المحوري الذي لعبته الثروة السيادية لأبوظبي في استقطاب المكاتب العائلية المرموقة والشركات العالمية.

وأوضحت أن هذا التدفق أدى بدوره إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة والوحدات السكنية الراقية. كما أشارت إلى أن السياسات المالية المتبعة في دول أخرى قد عززت من جاذبية الإمارات بشكل عام.

ديناميكية وتنوع

وتعد الإمارات وجهة مثالية للأفراد ذوي الثروات العالية الذين يرغبون في نقل أعمالهم معهم، حيث يتميز اقتصاد الدولة بالديناميكية والتنوع المتزايد بعيدًا عن قطاع النفط، مما يجذب تدفقات متنامية من استثمارات الشركات والثروات السيادية.

وقد انعكس هذا إيجابا على السوق العقاري، حيث سجلت قيم العقارات السكنية الفاخرة في دبي ارتفاعا بنسبة 6.8% في عام 2024، ونمت قيم المكاتب الفاخرة بنسبة 7% في الربع الأخير وحده. كما شهد القطاع السكني أحجام معاملات غير مسبوقة في عام 2024، بزيادة 47% على أساس سنوي، وشمل ذلك تداول أكثر من 4,600 وحدة سكنية فاخرة تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم.

ويؤكد بول توستيفين، مدير أبحاث سافيلز العالمية، أن جودة المعيشة أصبحت عاملا حاسمًا في قرارات اختيار المواقع للأفراد والشركات على حد سواء، جنبا إلى جنب مع العوامل التقليدية مثل السياسات الحكومية والضرائب وتوافر المواهب.

الأولويات المهنية

تظهر نتائج "مؤشرات سافيلز الديناميكية للثروة" أن 6 من أفضل 12 موقعا تتداخل بين تفضيلات الشركات والأفراد، ما يعكس الترابط بين الأولويات المهنية والشخصية.

فالشركات تسعى للتواجد في وجهات توفر الكفاءات اللازمة لنموها، بينما يميل أصحاب الكفاءات إلى إعطاء الأولوية لجودة الحياة، وهو ما توفره الإمارات بامتياز.

ويؤكد التقرير مكانة الإمارات كمركز عالمي جاذب للثروات والاستثمارات، ويعكس الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وجودة الحياة، ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة للنخب العالمية والشركات الطموحة.