5327 استفساراً يتلقاه مركز اتصال اقتصادية رأس الخيمة بالربع الأول

تأكيداً على التزام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين كفاءة التواصل، سجل مركز الاتصال التابع للدائرة استقبال 4755 مكالمة، و572 استفساراً عبر قنوات التواصل الاجتماعي، خلال الربع الأول من عام 2025، بمتوسط زمن استجابة لم يتجاوز 10 ثوانٍ، من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأوضحت سندية اليماحي، مشرف مركز الاتصال بالإنابة في الدائرة: تنوّعت استفسارات المتصلين من مجتمع الأعمال حول مختلف الخدمات المرتبطة بالرخص التجارية، بما في ذلك خطوات الإصدار، والتجديد، والتعديل، والإلغاء، وإصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، ومتابعة المخالفات، وطلبات الاستشارات القانونية والتجارية، والتفويض وغيرها، حيث شكّلت الاستفسارات المتعلقة بإجراءات فتح الرخص التجارية نحو 50% من إجمالي الطلبات، مما يعكس اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين ورواد الأعمال بالدخول إلى السوق المحلي في الإمارة، ما يعكس اهتمام المتعاملين وحرصهم على متابعة الخدمات الاقتصادية والاستفسار عن الإجراءات والمعلومات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن المركز تعامل مع 5327 استفساراً عبر قنواته المعتمدة، والتي تشمل المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والدردشة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن تنوّع القنوات عزز من سهولة الوصول وسرعة التفاعل مع المتعاملين.

وأكدت اليماحي، حرص الدائرة على تطوير مهارات موظفي المركز بشكل مستمر، حيث يخضع الفريق سنوياً لبرامج تدريبية متخصصة في فنون الاتصال وخدمة المتعاملين، وبلغ إجمالي ساعات التدريب خلال عام 2024 نحو 102 ساعة تدريبية، أسهمت في دعم الأداء وتعزيز جودة الخدمة، وهو ما انعكس في تحقيق نسبة رضا المتعاملين بلغت 98% خلال الفترة نفسها، مؤكدة أن اقتصادية رأس الخيمة تواصل جهودها في توفير تجربة تواصل فعالة وسلسة للمتعاملين، من خلال فرق عمل مدربة وأنظمة تكنولوجية متقدمة تتيح سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وأضافت: تعكس هذه الأرقام تزايد التفاعل بين الدائرة والجمهور، بما يعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعكس الثقة المتنامية بالخدمات الحكومية في رأس الخيمة.