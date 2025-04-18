مؤشر نيكاي الياباني يصعد بفضل آمال إبرام اتفاق تجاري

صعد المؤشر نيكاي الياباني واحدا بالمئة اليوم الجمعة ليختتم أفضل أسبوع له في ثلاثة شهور، مع زيادة آمال المستثمرين في أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إبرام اتفاقات تجارية مع بعض كبار الشركاء التجاريين ومنهم اليابان.

ولامس نيكاي أعلى مستوى في أسبوعين عند 34758.97 نقطة قبل أن ينهي اليوم مرتفعا 1.03 بالمئة إلى 34730.28 نقطة، على الرغم من أن الفتور ساد المعاملات بعض الشيء بسبب عطلة عيد القيامة في معظم الأسواق الأخرى.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 بالمئة.

وصعد نيكاي 3.41 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ 20 يناير ليعكس الاتجاه بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

وأمس الخميس، عبر ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تفاؤلهما بشأن حل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقبل ذلك بيوم بدأ كبير المفاوضين اليابانيين ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا حوارا في واشنطن، وقال للصحفيين بعده إن ترامب ذكر أن التوصل لاتفاق مع اليابان "أولوية مهمة".

وأشاد ترامب بالمحادثات مع اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها "نجاح كبير".

وقال جيمس برادي نائب رئيس شركة تينيو الاستشارية "بدا الجو العام إيجابيا للغاية، وهو ما أكده منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن صورة له مبتسما مع أكازاوا في المكتب البيضاوي".

وتابع "الشعور العام هو أن المناقشات شهدت بداية جيدة".

وسجل مؤشر شركات الشحن ثاني أفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وزاد 2.92 بالمئة.

وسجل المؤشر الفرعي لشركات الأدوية أفضل أداء وزاد 4.68 بالمئة مدعوما بقفزة في سهم تشوجاي فارماسوتيكال بنسبة 17.54 بالمئة بعد أن حقق دواء للسمنة تنتجه الشركة نتائج جيدة في الاختبارات السريرية.

لكن أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية أثر سلبا على المؤشر نيكاي مع استئناف المستثمرين البيع بعد انتعاش أمس الخميس.

ونزل سهم أدفانتست 2.26 بالمئة، وتراجع سهم سكرين هولدينجز 3.97 بالمئة.