أوبر تجري محادثات للاستحواذ على ترينديول التركية

تجري شركة أوبر تكنولوجيز محادثات بهدف الاستحواذ على خدمة توصيل الطعام التركية ترينديول، حسبما افادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر قولها إن شروط الصفقة لم تتضح بعد، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، ومن الممكن أن تنتهي المحادثات دون أن تفضي إلى اتفاق.

وترينديول هي خدمة تركية لتوصيل الطعام والبقالة تديرها مجموعة ترينديول، وهي من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، وتشمل أنشطة المجموعة تجارة التجزئة واللوجستيات وخدمات التكنولوجيا المالية.

وتمتلك مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية غالبية أسهم ترينديول التركية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي أوبر وترينديول بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة.

وكانت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي قد توسعت في مجال خدمات التوصيل عن طريق صفقات الاستحواذ بشكل جزئي، حيث استكملت الشركة، ومقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، صفقات الاستحواذ على بوستميتس عام 2020.