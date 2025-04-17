رينو تطرح نسخة بمحدد سرعة من سيارتها كليو للسائقين الشباب

أطلقت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو حملة جديدة للسلامة المرورية تتضمن طرح نسخة مزودة بمحدد سرعة من سيارتها كليو للسائقين الشباب.

وسيتم طرح السيارة التي أطلقت عليها الشركة اسم "السيارة الآمنة" في السوق الفرنسية فقط في البداية، وتعمل بنظام لإدارة المحرك يجعل سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة فقط.

وبمجرد تفعيل نظام إدارة المحرك سيكون السائق قادرا على ضبط محدد السرعة أو مثبت السرعة على ألا تزيد السرعة القصوى عن 110 كيلومترات في الساعة. وبعد اكتساب السائق الشاب الخبرة الكافية بالقيادة يستطيع إعادة ضبط نظام إدارة المحرك لإلغاء محدد السرعة لدى أي من وكلاء رينو.

وبحسب رينو فإن السائقين الأقل من 35 عاما مسؤولون عن حوالي 52% من الحوادث المميتة بسبب تجاوز السرعة في فرنسا، وفقا لنتائج تحليل بيانات رحلات السيارات على الطرق خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

ويشير الخبراء إلى دراسات حديثة تكشف عن أن ميل المراهقين للمخاطرة ناتج عن اختلاف في النضج بين منطقتين رئيسيتين في الدماغ.

فمن ناحية توجد منطقة الجهاز الحوفي، الذي يُثير المشاعر ويصل بسرعة إلى مرحلة نشطة للغاية بعد البلوغ، ومن جهة أخرى توجد القشرة الجبهية الأمامية، المسؤولة عن التحكم في الانفعالات، والتي لا تصل إلى مرحلة النضج إلا في وقت لاحق. وتخضع هذه المنطقة الأخيرة لتغييرات كبيرة حتى سن العشرين على الأقل، وفقًا لما نقلته رينو عن الخبراء.

وقالت رينو في بيان لها: "لا يمكننا تغيير أدمغة السائقين الشباب، ولكن يمكننا أن نوفر لهم مركبة تحد من المخاطر".