منتدى ريادة الأعمال يناقش دور الذكاء الاصطناعي في الأعمال المستدامة

انطلقت فعاليات منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة تحت شعار (تسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة)، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي في كلمتها بافتتاح المنتدى - إن منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة في دورته التاسعة يستمر لمدة يومين ويناقش العديد من الموضوعات المهمة تحت شعار التعاون من أجل التأثير وتسخير الذكاء الاصطناعي لممارسات الأعمال المستدامة، مشيرة إلى أن المنتدى سوف يناقش أهمية الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة والموارد والتكيف مع المناخ.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يضخّ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد بحلول عام 2030، مع التركيز على الاستدامة بحسب البيانات الدولية، وبالنسبة لأبوظبي، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق هدفنا بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات صافي صفر لعام 2050.

وقالت: تكمن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في التعاون الجماعي. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بالعواصف ويُدير المياه بذكاء.

وتابعت: دعونا نُسخّر الذكاء الاصطناعي لبناء مجتمع أكثر استدامة ومرونة وازدهاراً للجميع، وأتطلع إلى يومين من الإلهام والتعاون والعمل.

وأضافت إنه في مختلف إمارات الدولة يتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين استخدام المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، وإدارة النفايات، وكذلك في استعادة أشجار (المانغروف).

وأشارت إلى أن مشروع NZ1 في مدينة مصدر يجسد قوة الذكاء الاصطناعي في البناء المُستدام، كونه أول مبنى مكاتب في أبوظبي يُنتج 102% من احتياجاته السنوية من الطاقة، ويُخفّض استهلاك الطاقة بنسبة 101% مُقارنةً بالمعايير الدولية.

روّاد الأعمال

وقال المهندس سعود الحمادي، المدير العام لشركة كوربولجيا للاستشارات لـ(البيان): أشارك في المنتدى ممثلاً عن روّاد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن شركة (كوربولجيا) رائدة في مجال الاستشارات البيئية والامتثال التنظيمي.

وأوضح أن المنتدى يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر داخل دولة الإمارات، ومن خلال تبني الذكاء الاصطناعي وأطر الاستدامة، تستطيع هذه الشركات قيادة الابتكار، وخلق فرص عمل نوعية، والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد المهندس الحمادي أهمية المبادرات الحكومية مثل اتفاقيات الشراء المسبق (Offtake) وشهادات الاستدامة في تقليل المخاطر الاستثمارية، وتحفيز الأسواق المحلية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

كما تم استعراض التجارب العالمية في دمج الذكاء الاصطناعي مع الامتثال البيئي وتحقيق نتائج أسرع وأكثر شفافية.

اليوم الأول

وشهد اليوم الأول مناقشات حول دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال الجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع كفاءة الطاقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والحد من النفايات، وسلاسل التوريد المستدامة، والآثار الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات في مجال الاستدامة.

ويهدف المنتدى إلى توفير منصة للتعاون وتبادل الخبرات والابتكار حول أهمية التكنولوجيا في مواجهة تحديات تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي من خلال تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المبتكَرة لتكون عامل تغيير يدعم ممارسات الأعمال المستدامة.