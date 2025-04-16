ترامب يهدي وول ستريت 37 مليار دولار

حققت البنوك الكبرى في وول ستريت مكاسب ضخمة بلغت 37 مليار دولار من إيرادات التداول خلال الأشهر الأربعة الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مدفوعة بحالة عدم اليقين في الأسواق التي غذّتها سياساته التجارية والاضطرابات العالمية.

وسجلت مؤسسات مثل جي بي مورجان تشيس، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، أفضل أداء جماعي لها في الربع الأول منذ أكثر من عقد، بحسب فايننشال تايمز.

وشهد المستثمرون تقلبات حادة في الأسواق وسط فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، وظهور منافسين جدد مثل نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة من شركة DeepSeek الصينية، ما دفعهم لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية.

خلال الربع الأول من 2025، ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 23%، وحققت البنوك الخمسة الكبرى أرباحاً قوية في هذا المجال، بينما ارتفعت إيرادات تداول السندات والعملات والسلع بنسبة 6% لتصل إلى 21 مليار دولار.

وتُعد هذه المستويات الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2020، عندما استفادت الأسواق من تقلبات جائحة كوفيد-19.

ورغم تجاوز الأرباح التوقعات، حذر محللون من أن هذه المكاسب تعكس أيضًا تداعيات خطيرة لسياسات ترامب التجارية، والتي بدأت تُثير قلق الأسواق. فبينما عززت عودته إلى البيت الأبيض تفاؤل الشركات في البداية، إلا أن الاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية أدت إلى انخفاض أسهم البنوك.

تحذيرات من مخاطر التضخم والركود

نبّه خبراء السوق إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما قد يُقيد نشاط الشركات ويُضعف الإقبال على القروض. كما أن تراجع ثقة المستهلك قد يؤثر سلبًا على الإنفاق والاستثمار.

جي بي مورغان تجاوز التوقعات بفضل تداولات الأسهم والرسوم المرتفعة من صفقات الاكتتاب والاستشارات، حيث ارتفعت إيراداته إلى 9.7 مليارات دولار، وبلغت أرباحه 14.6 مليار دولار. ومع ذلك، حذر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون من التحديات التي تفرضها الحرب التجارية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يواجه اضطرابات كبرى.

بنك أوف أمريكا بدوره، حقق أرباحًا بلغت 7.4 مليارات دولار بعد نمو دخل الفائدة وارتفاع إيرادات التداول، التي بلغت 2.2 مليار دولار في الأسهم، و3.5 مليارات دولار في الدخل الثابت والعملات والسلع. ورغم التوترات، أكد المدير المالي أن نشاط الصفقات لا يزال قوياً نسبياً.

سيتي جروب أظهر أيضًا أداءً قويًا، محققًا صافي دخل بلغ 4.1 مليارات دولار، مستفيدًا من تقلبات السوق. وأكدت الرئيسة التنفيذية جين فريزر ثقتها أن الولايات المتحدة ستظل الاقتصاد الرائد عالميًا، رغم أن معظم العملاء أصبحوا أكثر تحفظًا.

جولدمان ساكس ومورغان ستانلي تجاوزا التوقعات كذلك، مدعومين بارتفاع تداولات الأسهم إلى مستويات قياسية، خاصة في آسيا.

وحذّر الرئيس التنفيذي لجولدمان من بيئة صعبة في المستقبل، بينما عبّر نظيره في مورغان ستانلي عن "تفاؤل حذر" بشأن إبرام الصفقات، رغم تعليق بعضها بسبب الغموض السياسي والاقتصادي.

حقق البنك أرباحا بقيمة 4.3 مليارات دولار، أو 2.60 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس. ويقارن ذلك بأرباح بلغت 3.4 مليارات دولار، أو 2.02 دولار للسهم، في العام الماضي.

ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لمورجان ستانلي بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بارتفاع إيرادات الاستشارات والاكتتاب في الدخل الثابت.

في المجمل، تعكس نتائج البنوك الكبرى في وول ستريت مدى استفادتها من حالة الاضطراب التي خلّفتها سياسات ترامب، مع تحذيرات متزايدة من مخاطر استمرار التقلبات والركود المحتمل في ظل بيئة تجارية غير مستقرة.