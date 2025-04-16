ما الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب في العالم؟

لطالما اعتُبر الذهب الملاذ الآمن الأول للمستثمرين، خاصة في أوقات الأزمات وعدم اليقين الاقتصادي، واليوم الأربعاء بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق بوصولها إلى 3270.12 دولاراً للأوقية.

ورغم أن نظام ربط العملات بالذهب لم يعد معمولًا به منذ عقود، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يحظى بمكانة استراتيجية لدى البنوك المركزية، نظرًا لقدرته على الصمود أمام التقلبات السياسية والاقتصادية، وكونه من الأصول "السائلة" التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد.

فما هي الدول التي تتصدر مشهد احتياطي الذهب عالميًا؟ استنادًا إلى أحدث بيانات GoldHub للربع الرابع من عام 2024، إليكم قائمة بأكثر الدول تملك احتياطيا من الذهب:

المراكز العشرة الأولى:

الولايات المتحدة – 8,133.46 طناً

تواصل أمريكا احتلال الصدارة عالميًا باحتياطي ضخم يعادل تقريبًا مجموع ما تملكه ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا معًا. يُخزَّن أغلب الذهب في مستودعات محلية مثل "فورت نوكس".

ألمانيا – 3,351.53 طناً

منذ الحرب الباردة، توزّع الذهب الألماني حول العالم لتجنب السيطرة السوفيتية، لكنه عاد تدريجيًا إلى فرانكفورت ما بين 2013 و2017.

إيطاليا – 2,451.84 طناً

يمتلك بنك إيطاليا الذهب رسميًا، ويُخزن جزء منه في روما والباقي موزع في سويسرا، نيويورك، وإنجلترا.

فرنسا – 2,437.00 طناً

غالبية الذهب الفرنسي مخزن في باريس، وقد ظلت احتياطياتها مستقرة نسبيًا منذ عام 2009.

روسيا – 2,335.85 طناً

واصلت موسكو تعزيز احتياطياتها رغم العقوبات الغربية، بدعم من إنتاج محلي قوي.

الصين – 2,279.56 طناً

رفعت الصين احتياطياتها بأكثر من 200 طن منذ نهاية 2022، بالتوازي مع زيادة الإنتاج والاستهلاك المحلي.

سويسرا – 1,039.94 طناً

رغم تصويت الناخبين ضد زيادة نسبة الذهب في احتياطي البنك المركزي، لا تزال سويسرا تحافظ على مكانتها ضمن نادي الألف طن.

الهند – 876.18 طناً

أحد أكبر مستوردي الذهب عالميًا، وتمتلك أيضًا كميات ضخمة على المستوى الشعبي.

اليابان – 845.97 طناً

استخدمت جزءًا من احتياطياتها لتمويل حزم تحفيز اقتصادي، لكنها ما زالت تحتفظ بمخزون قوي.

هولندا – 612.45 طناً

نفذت عمليات نقل ضخمة لذهبها إلى مركز نقدي جديد، بتأمين مشدد شمل طائرات هليكوبتر وحراسًا مسلحين.

مراكز أخرى بارزة:

تركيا – 595.37 طنًا (اشترت 100 طن في 2023).

بولندا – 448.23 طنًا (نقلت احتياطياتها من لندن إلى وارسو).

تايوان – 422.69 طنًا (استخدمت جزءًا من الذهب لسك عملات تذكارية).

السعودية – 323.07 طنًا (ثاني أكبر احتياطي في الشرق الأوسط وتسعى لزيادة الإنتاج المحلي).

المملكة المتحدة – 310.29 أطنان (رغم بيع 400 طن في 1999، وهو قرار لاقى انتقادات واسعة لاحقًا).

مصر – 126.88 طنا (قفزت مشترياتها في 2023 بعد ارتفاع الطلب الإقليمي).

السويد – 125.72 طنًا (دخلت قائمة أكبر 30 دولة من جديد بعد استبعاد فنزويلا ولبنان).

تعكس هذه الأرقام حرص الدول على تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وبينما تسعى قوى مثل روسيا والصين إلى تعزيز نفوذها المالي عبر الذهب، تظهر توجهات مشابهة لدى دول أخرى، ومع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتزايدة، يبدو أن السباق نحو الذهب سيبقى مفتوحًا في السنوات القادمة.