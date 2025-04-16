رحلات أشباح ونوم طيارين.. أغرب أسرار الطيران الحديث

رغم أن السفر الجوي بات جزءاً من حياة الملايين حول العالم، إلا أن عالم الطيران لا يزال يحتفظ بجملة من الحقائق الغريبة، والظواهر العجيبة التي قد تثير الدهشة والذهول.

تقرير في موقع Love Exploring كشف عن تفاصيل غير متوقعة – من طائرات تحلق بلا ركاب، إلى طيارين يغطّون في النوم أثناء التحليق.

آلاف الرحلات بلا ركاب: "أشباح في السماء"

كشفت صحيفة The Guardian عن مرور أكثر من 5,000 رحلة فارغة عبر مطارات المملكة المتحدة منذ عام 2019، إضافة إلى 35,000 رحلة أخرى بسعة ركاب أقل من 10%. هذه الرحلات التي وُصفت بـ"رحلات الأشباح" تُنفذ غالبًا فقط للحفاظ على جداول مواعيد الخطوط الجوية في المطارات، وسط غضب متصاعد من نشطاء المناخ بسبب تأثيرها الكربوني الكبير.

نوم في السماء.. وسرية طعام الطيارين

واقع الطيران أكثر إثارة من أفلام الكوميديا؛ ففي حين يُمنع على الطيارين تناول نفس الطعام تفاديًا لحالات التسمم الجماعي، كشفت تقارير عن نوم طيارَين إثيوبيين خلال رحلة كاملة، ولم يستيقظا إلا بعد أن تجاوزت الطائرة وجهتها!

أقصر رحلة في العالم.. أقل من دقيقة

في جزر أوركني باسكتلندا، تنطلق يوميًا رحلة طيران بين جزيرتي ويستراي وبابا ويستراي، تستغرق 74 ثانية فقط، وقد تقل إلى 53 ثانية في حالة الرياح المواتية. وتُعد هذه الرحلة الأقصر عالميًا من حيث الزمن.

نكهات الطعام تختفي على ارتفاع 30,000 قدم

أثبتت الدراسات أن حاسة التذوق تتراجع بنسبة 30% داخل الطائرة بسبب الضغط وانخفاض الرطوبة، ما يفسر طعم الطعام غير المميز.

حتى الشيف الشهير غوردون رامزي صرح بأنه يرفض تناول وجبات الطيران، رغم عمله السابق مع شركات الطيران.

اختبارات الطيران بـ"مدافع الدجاج"

لضمان أمان الطائرات ضد اصطدامات الطيور، تُستخدم مدافع هوائية تطلق دجاجًا ميتًا بسرعة تصل إلى 640 كم/س لاختبار مقاومة المحركات والزجاج الأمامي.

مفاجآت داخل الكابينة: ثعابين ونيران

رُصدت حالات غريبة مثل ظهور ثعبان جارتر على متن رحلة أمريكية، واندلاع حريق داخل حمام طائرة بعد إشعال راكب لسيجارة وإخفائها في سلة المهملات. لحسن الحظ، لم تسجل إصابات.

خرافات وأخطاء شائعة

رغم الاعتقاد السائد، لا تُفرغ الطائرات نفايات المراحيض في الجو، بل تُخزنها بتقنية تفريغ هوائي وتُفرغ بعد الهبوط. أما الثقب الصغير في نافذة الطائرة، فهو مصمم لتوازن الضغط، وقد ينقذ حياتك في حالة الطوارئ.

الطيران يسجل أرقامًا قياسية في الأمان والابتكار

عام 2023 سجل الرقم القياسي كأكثر الأعوام أمانًا في تاريخ الطيران، دون أي وفيات على طائرات الركاب النفاثة. ومن جهة أخرى، طرحت شركات مثل "Frontier" الأمريكية اشتراكًا سنويًا للسفر غير المحدود على طريقة "نتفليكس"، بينما أتاحت "الخطوط التركية" أول رحلة جوية لأطول امرأة في العالم بعد تعديل تصميم الطائرة خصيصًا لها.